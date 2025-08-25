Zoe Kravitz e Harry Styles insieme a Roma, è nata una nuova coppia?

L'attrice e il cantante sono stati ripresi mentre camminano insieme nella capitale e nel video sembrano molto rilassati e in sintonia.

Zoë Kravitz e Harry Styles sono stati avvistati a Roma insieme e il video condiviso online da un account di fan del cantante ha scatenato le ipotesi che sia nata una nuova coppia.

L'attrice e la star della musica sembravano rilassati e molto tranquilli mentre camminavano per le strade della capitale.

Il video con Zoe e Harry

Il magazine PEOPLE ha spiegato online di aver provato a ottenere un commento dai portavoce delle due celebrità, senza riuscirci. Online non è stato inoltre confermato quando è stato girato il video che, tuttavia, dovrebbe essere stato realizzato in questi giorni durante i quali Zoë Kravitz è in Europa per promuovere l'uscita di Caught Stealing.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'attrice, tornata single a ottobre in seguito alla fine della sua storia d'amore con Channing Tatum dopo tre anni, era stata fotografata a Parigi in qualche attimo di relax accanto all'amico e collega Austin Butler, alimentando le ipotesi di un legame tra i due protagonisti del film diretto da Darren Aronofsky.

Nei mesi scorsi, inoltre, si era ipotizzato un avvicinamento a Noah Centineo, con cui era stata fotografata più volte a New York.

L'attesa dei fan della star della musica

Harry Styles, invece, ha posto fine alla sua relazione con Taylor Russell nel maggio 2024. In estate era stato paparazzato mentre baciava una produttrice musicale, Ella Kenny, durante il Glastonbury Festival a giugno, ma i due non erano poi stati più avvistati insieme.

Per ora non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi per scoprire se tra Zoe e Harry c'è qualcosa in più rispetto a una semplice amicizia. I fan di Styles, inoltre, stanno attendendo degli aggiornamenti sulla sua carriera, considerando che è dal 2022 che non escono nuovi brani o è impegnato su qualche set cinematografico dopo le esperienze vissute sul set di Don't Worry Darling e My Policeman.