Harry Potter: scelti showrunner e regista della serie HBO, sono popolarissimi

La serie televisiva di Harry Potter inizia a prendere forma. Francesca Gardiner e Mark Mylod, celebri per la loro collaborazione in Succession, hanno firmato per mettersi al lavoro rispettivamente sulla sceneggiatura e la regia della serie prodotta da HBO tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

La conferma arriva quattro mesi dopo che Deadline aveva rivelato che la Gardiner era una dei tre finalisti che la Warner aveva adocchiato per riplasmare il celebre franchise per ragazzi. Gardiner ha battuto la concorrenza di Tom Moran e Kathleen Jordan.

Gardiner, che è stata produttrice consulente nelle stagioni tre e quattro del dramma familiare con protagonista Brian Cox, sarà showrunner e produttrice esecutiva, mentre Mylod, che ha diretto oltre una dozzina di episodi di Succession, tra cui il secondo episodio, Sht Show at the Fck Factory, e il celebratissimo finale, With Open Eyes, dirigerà diversi episodi e sarà anche produttore esecutivo.

Sarà una serie più fedele ai romanzi di J.K. Rowling

Solo ieri, è stato ufficializzato il passaggio della serie di Harry Potter da Max a HBO, come parte di un ripensamento della strategia di Warner Bros. Discovery. L'arrivo della serie è prevista attualmente per il 2026. Attualmente ancora in fase di sviluppo, sarà un adattamento "fedele" dei libri di J.K. Rowling e avrà un nuovo cast.

Harry Potter, Gary Oldman: "La mia performance? Mediocre. Magari se avessi letto i libri..."

Harry Potter è prodotto dalla Warner Bros. Television e dalla Brontë Film and TV della Rowling. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts della Brontë Film and TV saranno i produttori esecutivi insieme a Gardiner e Mylod e a David Heyman della Heyday Films, che ha prodotto i film della saga cinematografica.

Prima di lavorare a Succession, Gardiner è stata produttrice esecutiva della coproduzione fantasy tra HBO e BBC Queste oscure materie e co-produttrice di Killing Eve della AMC. Ha lavorato anche a serie come The Rook di Starz e The Man in the High Castle di Amazon. Tra gli altri crediti di Mylod figurano la serie basata su Minority Report, Backstrom, Shameless ed Entourage.