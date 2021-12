Harry Potter: Emma Watson ricorda quando si è innamorata di Tom Felton

Durante un'anteprima per lo speciale di Harry Potter, che andrà in onda il 1 gennaio 2022 su HBO Max, Emma Watson ha ricordato il momento in cui si è innamorata del collega star Tom Felton, che nel film interpretava Draco Malfoy.

Emma Watson è Hermione Granger in un'immagine promo di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

I fan sfegatati di Harry Potter attendono con ansia lo speciale per il 20°anniversario che andrà in onda il 1 gennaio grazie a HBo Max (su Sky e Now TV in Italia), ma in questi giorni cominciano ad arrivare delle anticipazioni. Ad esempio, quella in cui Emma Watson ha parlato di quando ha preso una cotta per Tom Felton, suo collega e ora grande amico, durante un training prima delle riprese:

"Sono entrata nella stanza dove stavamo facendo lezione. L'incarico che ci era stato assegnato era quello di disegnare l'aspetto di Dio secondo noi, e Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all'indietro su uno skateboard. E non so come dirlo, mi sono innamorata di lui"

Tom Felton sul suo rapporto con Emma Watson: "La adoro e spero che sia un sentimento reciproco"

Da quel momento, Emma Watson spiega inoltre che era solita sbirciare sull'elenco dei numeri di telefono del cast per trovare il suo e poterlo poi chiamare. Purtroppo per l'attrice, che nella saga ha interpretato Hermione Granger, Tom Felton, meglio conosciuto come Draco Malfoy, era più grande di lei, una differenza d'età che lo portava a pensare alla giovane solo come una sorella.

Ma, nonostante questo, sapeva della cotta di Emma Watson e si sentiva estremamente protettivo nei suoi riguardi. Con gli anni questi sentimenti sono diventati una grande amicizi che dura ancora oggi.