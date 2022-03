Daniel Radcliffe nomina gli attori di Harry Potter che più hanno influenzato la sua carriera

Daniel Radcliffe, storico protagonista dei film di Harry Potter, ha nominato alcuni degli attori che hanno recitato al suo fianco nella saga cinematografica, ai quali riconosce il merito di aver influenzato nel migliore dei modi la sua carriera di interprete.

Il franchise di Harry Potter costituisce ormai da anni una parte fondamentale della cultura pop: un universo, quello nato intorno ai romanzi di J.K. Rowling, che ha lasciato il segno nel cuore di milioni di persone sparse per il mondo, indipendentemente dalla loro età. Ovviamente, Harry Potter ha segnato anche (e soprattutto) la vita di chi ha preso parte, in qualità di interprete, alla saga cinematografica che debuttò sul grande schermo nel 2001: stiamo parlando di Daniel Radcliffe, storico interprete del personaggio che, di recente, ha nominato gli straordinari attori di Harry Potter a cui attribuisce la maggior influenza sulla sua carriera di interprete.

Radcliffe ha detto a People, durante una recente intervista: "Ci sono così tante persone di cui potrei parlare che sono state incredibilmente influenti su di me. Le persone a cui mi ispiro di più sono in realtà alcune persone che prendono il loro lavoro davvero sul serio, ma sanno anche che non stiamo salvando vite umane, e sono lì per divertirsi, e non c'è motivo di essere orribile per essere un attore. Mi riferisco a Imelda Staunton, David Thewlis e Michael Gambon, il quale probabilmente prende la recitazione meno seriamente di qualsiasi altro attore con cui abbia mai lavorato. È incredibile. E ovviamente anche Gary Oldman ha avuto una grande influenza su di me". Insomma, Daniel Radcliffe ha nominato attori iconici che hanno recitato nel franchise di Harry Potter. Imelda Staunton è stata una perfetta Dolores Umbrage, apparsa più volte durante la saga. Poi c'è David Thewlis, che ha dato vita a Remus Lupin a partire da Il prigioniero di Azkaban.

Daniel Radcliffe si è recentemente riunito con il cast di Harry Potter in occasione del 20esimo anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale. Naturalmente, alcuni fan sperano di rivedere lui e il resto del cast sul grande schermo in un adattamento di Harry Potter e la maledizione dell'erede, anche se non è chiaro se ciò accadrà mai.

Infine, ricordiamo che l'universo di Harry Potter continuerà ad espandersi al cinema tramite Animali Fantastici - I segreti di Silente, nelle sale italiane a partire dal 13 aprile.