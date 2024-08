Harry Potter: il Trivial Pursuit sul mondo di J.K. Rowlig è in sconto su Amazon, quanto siete preparati?

A distinguere la saga di Harry Potter da tutte le altre troviamo l'amore praticamente immortale e illeso nel tempo da parte dei suoi fan. Questo deriva dal fatto che i racconti in questione hanno il potere di offrire un'evasione dalla realtà pur trattando temi universali come l'amicizia, il coraggio e la lotta contro il male, aggiungendo all'equazione i piccoli protagonisti, profondamente sviluppati e facilmente relazionabili, con cui i lettori possono crescere e identificarsi. Da ciò continua a respirare un interesse che va oltre ogni definizione, diventato presto qualcosa di cross-generazionale con un'autonomia di letture tutte proprie.

Nell'eventualità in cui vogliate testare fino in fondo le vostre conoscenze in ambito Harry Potter, ci pensa Amazon, mettendone in offerta il Trivial Pursuit tematico. Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile trovare il gioco da tavolo in questione a 35,48€, con uno sconto del 21% sul prezzo consigliato indicato. Se interessati all'acquisto, o ad altre informazioni, vi consigliamo di passare dal box qui sotto o, in alternativa, cliccare su questo indirizzo.

Quanto ne sapete sul mondo di Harry Potter?

In questa particolare edizione di Trivial Pursuit, gli appassionati del mondo di Harry Potter possono mettere alla prova quello che sanno sul mondo creato a J.K. Rowling. Nella scatola troverete i dadi colorati, oltre 300 carte e un tabellone. Siete pronti a dimostrare il valore della vostra conoscenza riguardo a streghe, incantesimi e tantissimo altro ancora?

Non lasciatevi scappare la possibilità di recuperare, su Amazon, il Trivial Pursuit di Harry Potter. Se non per voi potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo divertente, originale e perfetta per tutti i fan. Mettete alla prova le vostre conoscenze e quelle delle persone a voi vicine in un gioco di nozioni, ricordi e fatti impossibili da dimenticare se siete veri appassionati.