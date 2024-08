Harry Potter, i fan contro Emma Watson: "Incapace di fingere chimica con Rupert"

Alcuni fan di Harry Potter ritengono che l'interpretazione di Emma Watson negli ultimi film non sia stata per niente buona.

Il ruolo di Emma Watson come Hermione Granger nel franchise di Harry Potter è senza tempo. Essendo una delle serie cinematografiche più iconiche di tutti i tempi, il suo personaggio ha portato un tipo specifico di energia che Rupert Grint e Daniel Radcliff semplicemente non potevano avere. Laddove Ron e Harry erano giocosi, in perfetto equilibrio tra umorismo e ricerca di guai, la Granger assumeva quasi il ruolo di una figura materna.

Ciò che ha reso l'interpretazione della Watson ancora più amata è stato il fatto che fosse molto simile al suo personaggio. Sebbene molti abbiano lodato la sua recitazione in tutti i film, non tutti la pensano allo stesso modo.

Molti fan hanno espresso la loro avversione per il modo in cui Hermione è stata interpretata nel corso degli anni, soprattutto verso la fine della saga.

Emma Watson: l'anello debole?

Molti fan di Harry Potter sono intervenuti su Reddit per esprimere le loro opinioni sul franchise. L'intera serie non è perfetta e la gente ha molto da dire su cose che avrebbero potuto essere realizzate meglio. Allo stesso tempo, c'è un accordo non dichiarato tra il fandom sul fatto che il trio d'oro non sia perfetto. Molti pensano che uno dei tre personaggi principali della serie fosse quasi insopportabile, ovvero Hermione, e che Emma Watson non abbia fatto un buon lavoro nell'interpretarla.

Emma Watson in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

L'account che ha dato il via alla conversazione ha detto che nei primi tre film è stata eccellente. Tuttavia, con il progredire della storia e la crescita degli attori, ritengono che la qualità della recitazione della Watson sia diminuita.

Altri si sono uniti alla conversazione, sottolineando come l'attrice non sia stata in grado di creare la chimica necessaria per il rapporto tra il suo personaggio e Ron. Ritengono che la Waston sia responsabile della mancanza di una scintilla tra i due. Si sono persino spinti a definirla la peggiore attrice tra i tre attori principali.

Nonostante le critiche è innegabile che Watson sia stata scelta come protagonista del franchise diventato la terza saga con il maggior incasso di tutti i tempi (7.7 miliardi di dollari), qualcosa quindi avrà pure funzionato per il verso giusto.