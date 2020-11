Harry Potter: Tom Felton trolla i fan di Grifondoro con una foto del film Il Principe Mezzosangue

La saga di Harry Potter ha mostrato l'evolversi della rivalità tra Draco e il giovane mago sopravvissuto da neonato all'attacco di Voldemort e Tom Felton ha ricordato uno dei momenti in cui il suo personaggio sembrava aver trionfato sull'avversario.

L'attore ha semplicemente condiviso su Instagram uno scatto tratto da Il Principe Mezzosangue accompagnato da una chiara didascalia in cui si sottolinea "Grifondoro 0 - Serpeverde 1".

La scena di Harry Potter e il principe mezzosangue è ambientata dopo che Draco scopre Harry mentre lo stava spiando usando il mantello dell'invisibilità. Malfoy usa quindi un incantesimo in grado di paralizzare il proprio nemico, colpendolo poi al volto. Tom Felton, che ha sempre condiviso molti contenuti a tema Harry Potter, recentemente ha dato il via a una divertente sfida online con cui aveva chiesto ai suoi follower di mettersi alla prova ricreando in video il modo in cui Draco pronuncia con estremo disprezzo il nome Potter.

L'attore ha inoltre annunciato che il 29 novembre si svolgerà una mini reunion di Harry Potter per raccogliere fondi da devolvere ad alcune organizzazioni benefiche e che permetterà ad alcuni fan di giocare con lui e altre star della saga, come gli interpreti di Ginny, Luna e Neville.