Harry Potter e il Principe Mezzosangue: l'errore storico nel film che non tutti hanno notato

La saga di Harry Potter è pronta a tornare questa sera, giovedì 20 febbraio, con il sesto film del franchise cinematografico che ha adattato i libri di J.K. Rowling.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue andrà in onda questa sera alle ore 21.20 su Italia 1. Diretto da David Yates, il film anticipa il doppio finale de I Doni della Morte.

L'errore storico in Il Principe Mezzosangue

Il lungometraggio è tra i più criticati dai fan dei libri di Rowling, soprattutto per la difficoltà di condensare uno dei capitoli più ricchi di contenuto della saga in un film che presenta comunque una durata di due ore e trenta minuti.

In particolare, oltre al poco approfondimento sulla storia del Principe Mezzosangue, altri dettagli del film hanno fatto discutere. In particolare, una scena che non è presente nei libri e che è stata inserita in maniera errata nel film. L'attacco dei Mangiamorte al Millennium Bridge di Londra, inserita probabilmente per conferire maggiore azione ad un film molto cupo.

Alan Rickman e Maggie Smith in una scena di Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Il problema è che l'ambientazione temporale di Harry Potter e il Principe Mezzosangue è il 1997 mentre il Millennium Bridge è stato inaugurato soltanto nel 2000 e quindi non avrebbe potuto mai esistere una scena di questo tipo.

La trama di Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Harry Potter e il principe mezzosangue è uno dei passaggi cruciali nella trama della saga del maghetto. Molti dei misteri della narrazione vengono svelati e i personaggi principali crescono definitivamente, esplicitando anche i loro sentimenti.

Harry è convinto che Draco Malfoy stia tramando qualcosa di losco mentre l'amore si fa sempre più un tema centrale nella storia e coinvolge proprio i protagonisti. Infine, Silente chiede a Harry di accompagnarlo in una pericolosa ricerca degli Horcrux.

Rupert Grint in una scena di Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Nel cast Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Tom Felton, Alan Rickman, Jim Broadbent e Maggie Smith nei panni della professoressa Minerva McGranitt. Il film uscì nelle sale cinematografiche nel 2009 e diede il via alla parte conclusiva della saga, che chiuse i battenti con Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.