Harry Potter: Jessie Cave bandita dalla convention perché è una star di OnlyFans

La star di Harry Potter Jessie Cave ha raccontato ai suoi fan su Substack che il suo impegno sulla piattaforma OnlyFans le è costata la partecipazione ad una convention di Harry Potter.

L'attrice ha confessato la propria delusione ai lettori della sua newsletter, svelando il modo in cui è venuta a conoscenza dell'esclusione dall'evento.

Jessie Cave è stata esclusa da una convention di Harry Potter a causa di OnlyFans

"Ho scoperto di non essere stata invitata a una convention di Harry Potter di recente, dato che ora sono su OnlyFans" ha raccontato Cave "Mi hanno spiegato che era perché è uno 'spettacolo per famiglie e OnlyFans è associato al porno'".

Jessie Cave, Emma Watson e Bonnie Wright ad una première di Harry Potter

Una decisione che ha spiazzato l'attrice: "Mi ha lasciata perplessa, visto che alcuni attori che partecipano alle convention (in realtà la maggior parte degli attori) hanno recitato in serie tv e film in cui hanno girato scene di sesso e di nudo. Io sto solo giocando con i miei capelli!". Tuttavia, Jessie Cave ha aggiunto di aver già dato molto al mondo magico e quindi è pronta a farsi da parte e lasciare spazio alla nuova generazione.

La scelta di Jessie Cave di aprire un canale su OnlyFans

A marzo, Jessie Cave annunciò la decisione di sbarcare sulla piattaforma OnlyFans. Tramite un video pubblicato su Instagram, l'attrice aveva specificato di non voler pubblicare contenuti sessuali ma legati ai suoi capelli.

Proprio su Substack, la star di Harry Potter e il principe mezzosangue aveva spiegato ai suoi fan il motivo che l'ha spinta a debuttare su OnlyFans: "Ci proverò per un anno. Il mio obiettivo? Rendere la casa sicura, coprire la carta da parati con arsenico/piombo, costruire un nuovo tetto etc. Il mio obiettivo? Uscire dai debiti. Il mio obiettivo? Rafforzarmi? Dimostrare a chi in passato mi ha giudicata male che non sono così dolce? Investire tempo in qualcosa in cui non mi ero mai impegnata prima: l'amore per me stessa".