Harry Potter: Tom Felton ha quasi ucciso Alan Rickman in una scena

La star di Harry Potter Tom Felton ha raccontato di aver quasi soffocato Alan Rickman durante le riprese della saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling. Felton ha interpretato la nemesi del protagonista Draco Malfoy in tutti i film del franchise.

A LadBible, l'attore ha spiegato come andarono le cose:"Mi è stato detto senza mezzi termini da Alan Rickman 'Non calpestare il mio fo***to mantello'. In un certo senso ho ridacchiato, io e i Mangiamorte ci siamo guardati l'un l'altro come per dire 'sta scherzando?'. È diventato subito evidente che non stava scherzando" ha esordito.

"Nella ripresa successiva il regista desiderava molto che camminassi il più vicino possibile ad Alan, e siamo arrivati a metà della Sala Grande prima che... [mima il gesto del collo strozzato]. Bisogna tenere a mente che il suo mantello era attaccato al collo. Ho quasi ucciso quel pover'uomo. Poi si è voltato di nuovo e mi ha lanciato uno sguardo che non avresti mai voluto vedere. Molto fortunatamente, nella ripresa successiva qualcun altro ha calpestato il suo mantello, quindi ha distolto l'attenzione da me. Ma non dimenticherò mai le parole 'non calpestare il mio fo***to mantello'".

Tom Felton ha partecipato anche alla reunion di Harry Potter, uscita su Sky all'inizio del 2022 insieme agli altri interpreti principali della saga, tra cui Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.