Harry Potter, Tom Felton spiega come è nato il suo famoso "Potter": "È colpa dei miei fratelli"

Tom Felton racconta come la sua celebre pronuncia di "Potter" nei film di Harry Potter sia nata senza calcoli, ma più come un "ricordo d'infanzia"

Come è nato il "Potter" di Draco Malfoy

Certe interpretazioni nascono da un lavoro minuzioso, altre da un istinto quasi involontario. Nel caso di Tom Felton, la celebre pronuncia di "Potter" - diventata negli anni un vero e proprio simbolo della saga - appartiene decisamente alla seconda categoria. L'attore, che ha vestito i panni di Draco Malfoy in tutti e otto i film di Harry Potter, ha raccontato con sorprendente semplicità l'origine di quella scelta diventata iconica.

Daniel Radcliffe in un momento del film

Ospite del podcast Happy Sad Confused, Felton ha ammesso: "Non so come sia diventata una cosa iconica. Non ne avevo la minima idea". La chiave, a quanto pare, non è da cercare nei manuali di recitazione, ma nella vita quotidiana. Cresciuto con tre fratelli maggiori, Felton ha raccontato di essere stato spesso bersaglio di soprannomi poco lusinghieri: "Mi chiamavano tipo "verme" o "il più piccolo del gruppo"". Un contesto familiare che, inconsapevolmente, ha alimentato quella tonalità tagliente e provocatoria poi trasferita sullo schermo.

Così, scena dopo scena, il semplice nome "Potter" ha iniziato a caricarsi di sfumature sempre più pungenti. "È diventato sempre più velenoso", ha spiegato l'attore, sottolineando come l'evoluzione sia avvenuta quasi senza accorgersene. Il risultato? Una singola parola capace di evocare immediatamente un personaggio, un atteggiamento e un'intera dinamica narrativa. Basta pronunciarla davanti a un fan per scatenare reazioni istintive: brividi, sorrisi, applausi.

Il ritorno di Draco sul palcoscenico

Se il cinema ha trasformato Draco Malfoy in un'icona generazionale, il teatro sta offrendo a Tom Felton una seconda occasione per esplorarne le sfumature. L'attore è infatti tornato a interpretare il personaggio nella versione teatrale di Harry Potter and the Cursed Child, ambientata diciannove anni dopo gli eventi di I Doni della Morte.

Draco Malfoy (Tom Felton) nell'iconica scena

In questo nuovo contesto, Felton non si limita a riproporre il passato, ma lo rielabora. Durante le prove, ha deciso di reintrodurre spontaneamente alcune delle battute più celebri dei film. Una scelta che ha immediatamente colpito il regista John Tiffany: "Ho detto una delle battute famose durante le prove e ho visto i suoi occhi illuminarsi. Era tipo: "Sì, rimettiamola dentro"". Da quel momento, la linea è entrata stabilmente nello spettacolo, diventando uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Il passaggio dal grande schermo al palcoscenico non è solo un'operazione nostalgica, ma un modo per mantenere vivo un personaggio che continua a evolversi. Felton stesso ha riconosciuto come anche le nuove generazioni stiano reinterpretando Draco, citando il giovane collega Aiden Close, che nello spettacolo interpreta suo figlio Scorpius: "Lo dice meglio di me, sul palco".

Nel frattempo, il legame con il passato resta saldo. Il recente incontro con Daniel Radcliffe, storico volto di Harry, immortalato in un abbraccio dietro le quinte di Broadway, ha ricordato quanto questa saga sia ancora viva, non solo sullo schermo ma anche nella memoria collettiva. E forse è proprio questo il segreto: non servono effetti speciali per lasciare il segno. A volte basta una parola, detta nel modo giusto, per diventare eterna.