Harry Potter torna da stasera su Italia 1: il calendario della maratona televisiva 2025

Da stasera Harry Potter torna in TV, su Italia 1 in prima serata: ecco quando andranno in onda tutti i film dedicati al maghetto più famoso della letteratura e del cinema.

I fan di Harry Potter ormai lo sanno, una volta all'anno riceveranno un regalo da Mediaset: la maratona televisiva di tutti i film che hanno per protagonista il celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Si comincia stasera su Italia 1, in prima serata, e si prosegue fino a marzo.

Harry Potter maratona 2025: il calendario

La prima apparizione di Alan Rickman nei panni del professor Severus Piton

Nonostante quasi ogni piattaforma streaming consenta ormai da mesi la visione di tutti i film di Harry Potter in qualunque ora della giornata, il passaggio sulla tv generalista resta sempre un momento magico e imperdibile. Ecco, così, quando sintonizzarsi su Italia 1, per tutta la durata della maratona, per riscoprire idealmente insieme le atmosfere sospese nel tempo di Hogwarts.

Harry Potter e la Pietra Filosofale : giovedì 16 gennaio 2025 alle 21:20 su Italia 1. Il primo film della saga, quello che ha stampato i volti di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson sui personaggi di Harry, Ron ed Hermione. Diretto da Chris Columbus

Harry Potter e la Camera dei Segreti : giovedì 23 gennaio 2025 in prima serata su Italia 1. Diretto da Chris Columbus

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban : giovedì 30 gennaio 2025. L'unico film della saga diretto da Alfonso Cuarón

Harry Potter e il Calice di Fuoco : giovedì 6 febbraio 2025. La regia è di Mike Newell e nel cast c'è anche un giovane Robert Pattinson

Harry Potter e l'Ordine della Fenice : giovedì 13 febbraio 2025. Il primo dei quattro capitoli diretti David Yates

Harry Potter e il Principe Mezzosangue : giovedì 20 febbraio 2025

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 - giovedì 27 febbraio 2025.

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 - giovedì 6 marzo 2025. Il capitolo finale vede finalmente la battaglia tra Harry Potter e Voldemort

Tutti i film della maratona di Harry Potter saranno disponibili anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva, su Mediaset Infinity.