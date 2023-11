Harry Potter e la camera dei segreti, stasera su Italia 1 continua la maratona: la trama del film

Si torna a Hogwarts stasera su Italia 1 in prima serata per la seconda tappa della maratona Harry Potter. L'appuntamento odierno è con Harry Potter e la camera dei segreti, secondo film della saga tratto dal romanzo omonimo di da J.K. Rowling.

La trama

Harry Potter e la camera dei segreti ci riporta ad Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria, insieme ad Harry per il suo secondo anno scolastico. Harry decide di non ascoltare le raccomandazioni dell'elfo domestico Dobby (uno dei personaggi più amati dal pubblico che compare per la prima volta proprio in questo film) e di tornare, attraverso mille difficoltà, al Castello. Ma si renderà subito conto che non lo aspetta un anno semplice: la camera dei segreti, un luogo misterioso costruito da Salazar Serpeverde, uno dei fondatori della scuola, è stata riaperta. Al suo interno, leggenda vuole che si nasconda un terribile mostro in grado di uccidere chiunque incontri sul suo cammino. Saranno proprio i tre amici a provare a sconfiggerlo, mentre Harry si troverà, ancora una volta, al cospetto di Lord Voldermort. Il giovane mago riceverà aiuti inaspettati dal preside della scuola, Albus Silente, che lo aiuteranno a combattere contro il Signore Oscuro.

Arrivato a un anno di distanza dal primo capitolo, La camera dei segreti, ancora diretto da Chris Columbus, più cupo del primo, ha ottenuto un trattamento più benevolo da parte della critica, anche se, nonostante il favore del pubblico, con i suoi 878.979.634 dollari non è riuscito a battere nè gli incassi de La pietra filosofale, nè il numero di candidature ai vari premi.

Il cast

Torna il trio di giovani protagonisti, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, e insieme a loro tornano anche John Cleese (Nick-Quasi-Senza-Testa), Christian Coulson (Tom Riddle), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Richard Griffiths (Vernon Dursley) e Richard Harris nei panni di Albus Silente, morto poco prima dell'uscita del film (dal terzo capitolo il ruolo sarebbe stato ricoperto da Michael Gambon). E ancora Alan Rickman (Severus Piton), Fiona Shaw (Petunia Dursley), Maggie Smith (Minerva McGranitt), Julie Walters (Molly Weasley). New entry del cast sono Kenneth Branagh, nei panni del professor Gilderoy Allock, e Jason Isaacs in quelli di Lucius Malfoy.

Le date della maratona

La nuova maratona di Harry Potter, salvo imprevisti e cambi improvvisi di palinsesto, andrà in onda, su Italia1 ogni domenica in prima serata, secondo il seguente calendario: