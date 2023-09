Harry Potter: il set LEGO dell’autobus Nottetempo è sceso di prezzo su Amazon

I fan di Harry Potter non crederanno ai loro occhi davanti a questo set lego dell'autobus Nottetempo, ora in sconto su Amazon.

Amazon ha deciso di far felici gli incrollabili fan di Harry Potter, mettendo in sconto un set LEGO irrinunciabile se amanti del mondo della Rowling. Comparso per la prima volta nel terzo libro e film della saga, l'autobus Nottetempo ritorna in tutto il suo fascino attraverso i celeberrimi mattoncini colorati. Sul sito potete attualmente trovarlo a 71,87€, con uno sconto del 10% sul prezzo indicato. Se interessati all'acquisto o a raccogliere maggiori informazioni, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Come riportato dallo stesso Amazon, il set LEGO in questione include le 3 minifigure tematiche di Harry Potter, Stanley Tiracorto ed Ernie Urto. Stiamo parlando di un autobus sviluppato su 3 livelli, e dotato di pannello laterale apribile, tetto rimovibile, un letto scorrevole e un lampadario oscillante che si muovono mentre il bus sterza e gira. Il tutto è accompagnato da una serie di accessori pronti a valorizzare ulteriormente la magia e la riconoscibilità del set: il baule di Harry Potter contenente una bacchetta, una lettera, una barretta di cioccolato e una bottiglia di pozione.

Perché tutti ricordano l'autobus Nottetempo di Harry Potter

La riconoscibilità di questo particolare autobus si riscontra proprio nelle caratteristiche follemente magiche e creative che lo contraddistinguono da tutto il resto. Il modo in cui ci viene presentato sia nei libri che nei film (nello specifico in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban), con quel tocco che da sempre contraddistingue lo stile di J.K. Rowling, lo hanno reso un elemento iconico nell'immaginario condiviso dai fan di Harry Potter.

In ciò risiede anche l'interesse verso questo set LEGO che s'impegna a ricostruire qualcosa di conosciuto, cercando di ripeterne le caratteristiche estetiche generali, e tutti gli elementi che hanno reso l'autobus Nottetempo quello che era ed è ancora oggi per la fan base.

Cos'aspettate, dunque, a sfruttare lo sconto offerto da Amazon per recuperare un set del genere? Non soltanto un elemento da collezione unico, ma anche un'idea regalo sicuramente fuori dal comune.