Harry Potter: il set LEGO Giro sul Sidecar di Hagrid è attualmente in sconto su Amazon

Il set LEGO Harry Potter Giro sul Sidecar di Hagrid è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 39,99€ con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato indicato (49,99€ ). I dettagli relativi al set in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Harry Potter Giro sul Sidecar di Hagrid indicato è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Harry Potter, Giro sul Sidecar di Hagrid

Un'icona del mondo magico prende vita con il set LEGO Giro sul Sidecar di Hagrid, un pezzo imperdibile per i fan di Harry Potter. Ispirato alla spettacolare fuga di Harry e Hagrid ne I Doni della Morte, questo modello in mattoncini cattura ogni dettaglio della leggendaria moto volante, completa di sidecar blu e personaggi snodabili. Con le minifigure di Harry Potter, Hagrid e la fedele Edvige, ogni scena può essere ricreata con realismo, regalando momenti di gioco e di esposizione all'altezza della saga.

Progettato per bambini dagli 8 anni in su, ma irresistibile anche per i collezionisti, il set offre dettagli interattivi: le ali di Edvige possono muoversi, la testa di Hagrid ruota e il sidecar è separabile per ricreare la drammatica sequenza del film.