Margaret Qualley fan di Harry Potter: la star di The Substance guarda i film per migliorare l'accento british

Margaret Qualley si sta preparando a recitare con un accento inglese nel suo prossimo film. Per migliorare e staccarsi maggiormente dalla sua parlata statunitense, l'attrice ha preso un scelta.

Nel corso della lavorazione ha deciso di non guardare film e serie televisive americane per dedicarsi a prodotti britannici, come la saga cinematografica di Harry Potter.

Solo film e show britannici per Margaret Qualley

La star di The Substance ha spiegato di aver deciso di guardare solo film e show britannici fino all'inizio delle riprese:"Il prossimo ruolo richiede un accento inglese, quindi per un po' guarderò solo tv e film britannici. È la regola di casa".

Margaret Qualley in una scena di The Substance

Il prossimo film di Margaret Qualley dovrebbe essere il thriller d'epoca Victorian Psycho, in cui una giovane governante di nome Winifred Notty si ritrova in un maniero gotico in cui il personale inizia misteriosamente a sparire.

Il rewatch di Harry Potter

Margaret Qualley, nota per i suoi ruoli in Maid, Kinds of Kindness, Povere creature!, Drive-Away Dolls e C'era una volta a... Hollywood, ha approfittato di questa situazione per riguardare, insieme al marito Jack Antonoff, la saga di Harry Potter:"Jack non l'aveva mai vista, quindi li abbiamo guardati tutti durante la pausa natalizia, è stato davvero divertente".

L'attrice ama in particolare Harry Potter e il calice di fuoco:"Sento che i primi tre film costruiscono davvero il mondo e presentano tutti i personaggi, mentre il quarto è come un grande evento epico all'interno di quel mondo. Sembra che l'abbiano davvero portato ad un livello superiore".