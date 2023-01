Harry Potter: Rupert Grint disposto a tornare nei panni di Ron Weasley? La sua risposta

L'attore diventato celebre per il ruolo di Ron Weasley nel franchise di Harry Potter ha parlato, in maniera molto limpida, della possibilità di tornare a interpretarlo in futuro.

Dopo il flop commerciale del franchise Animali Fantastici la Warner dovrà capire che strada intraprendere per il magico mondo di Harry Potter sul grande schermo. Mentre Daniel Radcliffe e Emma Watson non sembrerebbero interessati a riprendere i ruoli di Harry e Hermione, Rupert Grint, noto per la parte di Ron Wesley, si è detto maggiormente possibilista al riguardo.

"Se le tempistiche fossero giuste e anche gli altri decidessero di tornare a bordo, non vedo perchè no. Sarei il primo a voler rivisitare quel mondo. Si tratta di uno dei personaggi più importanti della mia vita. Sono cresciuto con lui e siamo quasi diventati la stessa persona. Mi sento molto protettivo e geloso di Ron" ha dichiarato l'attore ai microfoni del programma britannico This Morning.

Al momento non ci sono conferme nè smentite sulla possibilità di un nuovo capitolo di Harry Potter, ma si era addirittura parlato di un reboot totale del franchise con nuovi volti. Il reboot andrebbe a ripescare i sette libri scritti da J.K. Rowling, ma presentando ai fan nuovi attori. Una scelta che a molti non andrebbe a genio.

Harry Potter, serie tv in arrivo? Risponde la Warner: "Il pubblico è pronto, ma dobbiamo pianificare"

Il futuro di Harry Potter al cinema sembra invece più nebuloso: gli altri capitoli del franchise spinoff Animali Fantastici sono in stallo dopo il flop al box office del terzo film. Il progetto iniziale prevedeva cinque film, ma per il momento Animali Fantastici - I segreti di Silente sembrerebbe essere l'ultimo della serie, a meno che qualcosa non cambi nei progetti di Warner Bros.