Harry Potter: Ralph Fiennes stava per rifiutare il ruolo di Voldemort perché non conosceva la saga

La saga di Harry Potter ha dato fama globale a Ralph Fiennes con il ruolo del temibile villain Voldemort, e pensare che l'attore inglese in un primo tempo voleva rifiutare il ruolo perché non aveva mai sentito parlare di Harry Potter. Fiennes ha confessato la sua ignoranza durante un'ospitata al Jonathan Ross Show dichiarando:.

"La verità è che non sapevo niente né dei film né dei libri. Sono stato contattato dalla produzione. Mike Newell era il regista del film e mi voleva nel cast... la prima volta che Voldemort sarebbe apparso fisicamente."

Raplh fiennes prosegue nel racconto: "Non ne sapevo niente e ho pensato 'Questo non fa per me' Scioccamente ho provato a dire di no, ero esitante. Credo che a convincermi sia stata mia sorella Martha che ha tre figli e all'epoca avevano 12, 10 e 8 anni, mi ha detto 'Che cosa dici? Lo devi fare! Così ci ho ripensato e ho accettato."

Grazie a Martha Fiennes, la saga di Harry Potter ha avuto uno dei villain più terrificanti e suggestivi mai comparsi sul grande schermo. E la saga ha avuto un successo stellare che prosegue ancora oggi con il franchise spinoff Animali fantastici e dove trovarli. Qui trovate il nostro approfondimento sulle differenze tra romanzi e film nella saga di Harry Potter.

