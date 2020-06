Harry Potter: nuovo videogioco ispirato alla saga in arrivo?

Le immagini contenute nel video del 2018

Le prime immagini di un videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter fecero emozionare milioni di babbani nell'ottobre del 2018. Si trattava di un video leaked e condiviso in rete, in cui venivano mostrate l Si trattava di un gioco di ruolo molto profondo e stratificato, in cui era possibile personalizzare il personaggio in ogni dettaglio, scegliere il proprio casato, aggirarsi in ogni angolo di Hogwarts e forse anche poter scegliere il proprio schieramento morale, avendo così la libertà di decidere se essere maghi buoni o malefici.

Il video fu prontamente rimosso per violazione di copyright dalla Warner che sulla questione ha sempre taciuto, senza smentire o confermare la lavorazione di un gioco che sembrava già in ottimo stato di avanzamento. Dopo tanti videogiochi tie-in, legati alla controparte cinematografica, che tra alti e bassi hanno fatto compagnia ai giocatori potteriani, l'idea di un open world in terza persona così ben strutturato e svincolato dalla narrazione filmica è molto intrigante, anche perché voci dicono che questo videogame possa essere ambientato nel 1800, quindi anni prima della saga di Harry Potter e di Animali fantastici. Con la possibilità di vestire i panni di un mago o di una maga arrivato ad Hogwarts al quinto anno, per cui venuto a conoscenza dei poteri soltanto in età avanzata.

Uno spunto molto stuzzicante, perché darebbe al giocatore grande libertà d'azione e la possibilità di scoprire intriganti retroscena sul mondo immaginato da mamma Rowling. Bene, nelle ultime settimane si sono accavallati vari indizi che portano in un'unica direzione: l'annuncio di questo videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter sarebbe imminente. Ecco i motivi. A marzo, dopo la cancellazione della celebre fiera E3 di Los Angeles, un giornalista molto informato e affidabile ha affermato che Warner avrebbe annunciato un titolo legato al franchise potteriano proprio in occasione della fiera videoludica.

Una schermata del probabile prossimo videogame targato Harry Potter

Qualche ora fa, invece, un utente di Reddit ha detto che Warner avrebbe organizzato la localizzazione e vari elementi di marketing prevedendo l'uscita del gioco di Harry Potter per il 2021. La fonte non è attendibile, ma qualche giorno fa una foto pubblicata sul sito ufficiale di Avalanche Sofware, studio che dovrebbe occuparsi del titolo (di proprietà della Warner, tra l'altro), sembrava confermare la cosa. Nella foto si nota una scrivania accanto alla quale si scorge il retro di un libro dedicato alla saga di Harry Potter. Insomma, è probabile che questo affascinante progetto legato all'immaginario potteriano sia imminente. Ovviamente vi terremo aggiornati in novità in merito.