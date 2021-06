Harry Potter, a New York apre il megastore dedicato al magico mondo di J.K Rowling

A New York sta per aprire il megastore dedicato ad Harry Potter e al magico mondo partorito dalla fantasia di J.K. Rowling, tra bacchette magiche, cioccorane ed esperienze in realtà virtuale.

Propositi per l'estate? Prendere l'aereo e volare a New York per poter visitare il megastore dedicato ad Harry Potter che aprirà i suoi battenti il prossimo 3 giugno. Tra gustose cioccorane ed esperienze in realtà virtuale, siete pronti a immergervi nel mondo partorito dalla fantasia di J.K. Rowling?

Il primo megastore ufficiale al mondo dedicato all'universo inaugurato da Harry Potter e la pietra filosofale avrebbe dovuto vedere la luce nell'estate del 2020 ma, a causa della pandemia da Covid, la sua apertura è stata spostata al prossimo 3 giugno, data in cui, finalmente, la fantasia si trasformerà in realtà. L'indirizzo esatto è Broadway, 22/a strada e lo spazio è diviso in tre piani per una superficie di quasi 2000 mq. Si tratta, quindi, di una vera e propria full immersion nel cosiddetto Wizarding World.

Il tanto atteso momento sta per arrivare. Pronti a immergervi in installazioni in realtà virtuale e a gustare buonissime cioccorane? Diviso in cinque aree tematiche, il negozio accoglierà i suoi visitatori grazie a una gigantografia di circa 100 kg di Fanny, la fenice di Albus Silente. All'interno, sarà possibile mettersi in posa all'interno della vecchia cabina telefonica londinese che conduce al Ministero della Magia, provare incantesimi con una delle numerose bacchette magiche e indossare gli scarponi di Rubeus Hagrid.

Le esperienze in realtà virtuale che i fan possono sperimentare sono due: Chaos at Hogwarts immergerà aspiranti maghi e streghe in un magico viaggio che porta al castello di Hogwarts; Wizards Take Flight, invece, permetterà ai visitatori di montare su una scopa e affrontare i Mangiamorte nei cieli sopra Londra.

Nell'area ispirata allo stravagante ambiente di Mielandia, infine, i fan di Harry Potter potranno andare alla ricerca delle cioccorane e delle gelatine tuttigusti+1 di Bertie Bott. A proposito del megastore, Sarah Roots di Warner Bros ha dichiarato: "Il livello dei dettagli artistici e la qualità del design ispirato alla serie dei film, oltre alle foto e a un migliaio di oggetti di materiale scenico del Wizarding World, tra cui alcuni autentici usati nei film, sono un qualcosa di speciale per ogni fan".