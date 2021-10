Harry Potter: Matthew Lewis ricrea 20 scene iconiche della saga con i LEGO (video)

L'attore Matthew Lewis, interprete di Neville, in un divertente video ricrea alcune delle scene cult di Harry Potter con i LEGO.

LEGO ha celebrato i venti anni dal debutto del suo primo set dedicato a Harry Potter con un divertente video in cui Matthew Lewis, interprete di Neville Paciock, ricrea le sue scene preferite della saga con i mattoncini.

L'attore, nel filmato ripercorre gli eventi della storia dei protagonisti della storia creata da J.K. Rowling portata nelle sale cinematografiche grazie ai set a disposizione che permettono di ripercorrere tutti i momenti più memorabili ambientati a Hogwarts.

Il gruppo LEGO ha infatti sfidato Matthew Lewis, che ha avuto la parte di Neville Paciock nella saga, a ricreare con i set LEGO del Wizarding World le sue scene 20 preferite della saga di Harry Potter.

Nel video l'attore, che ha recitato nella serie di film dal 2001 al 2011, ripercorre le scene di tutti gli otto episodi: dal viaggio sull'Hogwarts Express, ai pomeriggi a Hogsmeade, passando per la scena leggendaria nella Camera dei Segreti. Il suo viaggio sul viale dei ricordi, prende vita con la presenza degli amati protagonisti e con i dettagli ed i set che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni dell'universo LEGO Harry Potter.

Riunito per l'occasione al suo alter ego un po' goffo di Neville Paciock, Lewis conduce i fan attraverso le sue esperienze nella realizzazione dei film, condividendo aneddoti divertenti e svelando le sue scene preferite attraverso i set LEGO Harry Potter.

Il personaggio nella saga affidato a Lewis è apparso come minifigure per la prima volta nel 2004. stato prodotto in diverse versioni.