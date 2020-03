Harry Potter Magical Collection: dal 26 marzo gli otto film in un cofanetto con cover in pelle e digibook

In arrivo un cofanetto simile a un libro con tutti i film della saga del maghetto e un digibook con materiali di archivio. Sarà disponibile in DVD e in Blu-ray.

In attesa di continuare il viaggio nel Wizarding World creato da J.K. Rowling con il terzo e nuovo capitolo della saga di Animali Fantastici, dal 26 marzo, per la prima volta, gli otto film della saga di Harry Potter saranno disponibili in un pregiato cofanetto denominato Harry Potter Magical Collection rargato Warner Bros. (già in preorder qui), simile ad un libro e composto da un digibook con copertina rigida in pelle. Il cofanetto è disponibile sia in blu-ray che in DVD.

Il packaging è una Slipcase in pelle con titolo e decori stampati in oro a caldo, mentre il Digibook composto da copertina rigida in pelle con stampa oro a caldo e 32 pagine con alloggio per i dischi e tanti materiali d'archivio sui film: immagini di scena, citazioni, bozzetti dei costumi e delle scenografie e tanto altro! Un'edizione imperdibile per tutti i fan della saga, che potranno completare la loro collezione affiancando il cofanetto dei film ai libri da cui sono tratti.