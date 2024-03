Harry Potter: La Coppa delle Case, il gioco da tavolo dal mondo di J.K. Rowling, è in sconto su Amazon

La gigantesca e mondiale fama derivante dai libri di Harry Potter, è stata sicuramente ampliata dalle rispettive trasposizioni cinematografiche. L'arrivo sul grande schermo, infatti, ha segnato un secondo punto di svolta per le storie di J.K. Rowling, plasmandone l'essenza attraverso un linguaggio caratterizzato da una fruizione molto più massificata e casuale, facilitata dalla magia immortale delle immagini. L'approdo nella cultura pop, quindi, è stato pressappoco inevitabile, data la risposta immediata degli appassionati, seguita da tantissimi altri progetti laterali, anche lato merchandising, atti a rendere i fan ancora più felici e vicini alla fantasia originaria dei racconti in questione. Da tutto ciò ne sono derivati i gadget tematici, i videogiochi e soprattutto i giochi da tavolo, capaci di restituire esperienze, seppur temporanee, sicuramente degne di nota.

Per via di queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il gioco da tavolo Harry Potter: La Coppa delle Case in offerta. Avete capito bene; sul sito risulta acquistabile, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 24,99€, con uno sconto del 50% sul prezzo consigliato (49,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Harry Potter: La Coppa delle Case passando da Amazon

Il gioco da tavolo Harry Potter: La Coppa delle Case proietterà gli appassionati in alcune dinamiche estremamente familiari e chiave viste all'interno di Harry Potter e la pietra filosofale e nei suoi seguiti. Con l'inizio di un nuovo anno scolastico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dovrete cercare di arricchirvi il più possibile aumentando i risultati per la vostra casa di appartenenza. Il tutto si sviluppa nel corso di 7 round, con i giocatori in gioco impegnati a far crescere 3 studenti a testa attraverso azioni specifiche per ogni round. Ci saranno varie fasi. Nella prima si collocheranno uno dei tre Studenti per turno. Questa termina quando tutti e tre gli Studenti di ogni giocatore sono stati adeguatamente posizionati. Per la Fase Due si dovranno utilizzare le risorse e i livelli ottenuti nella fase precedente, così da completare le sfide. Al termine dei round chi avrà ottenuto più punti per la propria casa avrà la vittoria.

Nella scatola troverete: 1 tabellone di gioco, 4 plance Giocatore Sala Comune, 36 indicatori di livello, 12 segnalini Studente, 1 segnalino Primo Giocatore, 1 indicatore di Round, 25 segnalini Magia, 18 carte Luogo, 31 carte Sfida Facile, 29 carte Sfida Difficile, 30 segnalini Conoscenza, 1 regolamento, 4 carte Consultazione, 40 carte Lezione Base, 27 carte Lezione Avanzata, 240 gemme Punti Casa e 1 display Clessidre Segnapunti