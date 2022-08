Harry Potter, J.K. Rowling: "Mi avevano invitata alla reunion, ho deciso io di non andare"

J.K. Rowling, creatrice di Harry Potter, ha parlato della sua assenza dallo speciale ideato come reunion del cast dei film svelando che ha deciso lei di non partecipare.

J.K. Rowling ha parlato per la prima volta della sua assenza dalla reunion di Harry Potter, spiegandone i motivi.

La scrittrice, intervistata da Graham Norton durante uno show radiofonico targato Virgin Radio, ha infatti dichiarato di non essere stata esclusa.

Affrontando per la prima volta la tanto discussa mancata apparizione, J.K. Rowling ha dichiarato: "Mi è stato chiesto di farlo e ho deciso che non volevo. Ho pensato riguardasse i film più dei libri, giustamente, era di quello l'anniversario".

L'autrice ha quindi ribadito: "Nessuno mi ha detto di non farlo... Mi è stato chiesto e sono stata io a decidere di non farlo".

Dopo la messa in onda dello speciale che ha regalato la reunion del cast della saga, tanti fan avevano ipotizzato che la scrittrice fosse stata esclusa.

J.K. ha inoltre rivelato che si è chiarita con alcuni degli attori che avevano commentato in modo negativo le sue dichiarazioni riguardanti le persone transessuali che hanno sollevato molte critiche, pur non rivelando i nomi delle star con cui ha parlato.