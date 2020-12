Harry Potter e i doni della morte – parte 1, J.K. Rowling convinse Jason Isaacs a tornare

Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy in Harry Potter e i doni della morte - parte 1, non era sicuro di voler tornare nel film, ma J.K. Rowling riuscì a convincerlo: ecco come.

Lord Voldemort e i suoi seguaci nel film Harry Potter e i Doni della Morte - parte 1

Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy, non era sicuro di voler tornare per Harry Potter e i doni della morte - parte 1. Questo perché nel momento in cui doveva riconfermare la propria presenza l'attore inglese, che a differenza dei colleghi firmava per un film alla volta, aveva appena finito di girare il quinto episodio, dove Lucius viene arrestato, e siccome il settimo e ultimo libro non era ancora uscito non sapeva se il personaggio avrebbe avuto un ruolo importante o meno. Per decidere si rivolse a J.K. Rowling, chiedendole se valesse la pena firmare per il settimo film. La risposta dell'autrice fu "Evadi nel primo capitolo", e così Isaacs accettò di tornare altre due volte - dato che il romanzo fu spezzato in due per l'adattamento cinematografico - nei panni del padre di Draco Malfoy.

Harry Potter e i doni della morte - Parte 2: Perché l'ultimo film non è il finale che la saga meritava

Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

Jason Isaacs è entrato a far parte dell'universo del maghetto nel 2002, con Harry Potter e la camera dei segreti, dove si fece apprezzare anche per le sue doti da improvvisatore insieme al ben più giovane Daniel Radcliffe. È poi tornato altre quattro volte, in Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'ordine della Fenice, Harry Potter e i doni della morte - parte 1 e Harry Potter e i doni della morte - parte 2.

Il franchise si è congedato dal filone principale nel 2011, per poi tornare nel 2016 con lo spin-off Animali fantastici e dove trovarli, ambientato diversi decenni prima della nascita di Harry. Sono previsti cinque episodi in totale, e il terzo è attualmente in produzione, in vista di un'uscita nelle sale nell'estate del 2022. Isaacs è recentemente tornato alla corte della Warner Bros. prestando la voce a Dick Dastardly nel film d'animazione Scooby!, e prossimamente lo vedremo nella terza stagione di Sex Education, acclamata serie di Netflix sulla vita sessuale degli adolescenti in Inghilterra.