Harry Potter: Jason Isaacs svela cosa pensa sia successo a Lucius Malfoy

Jason Isaacs ha interpretato Lucius Malfoy nei film della saga di Harry Potter e in una recente intervista ha rivelato cosa pensa sia successo al suo personaggio dopo gli eventi mostrati sul grande schermo.

L'attore ha rivelato, durante un'intervista rilasciata a SYFY Wire, di aver pensato agli eventi successivi alla battaglia mostrata in Harry Potter e i doni della morte - parte 2. Jason Isaacs ha spiegato parlando di uno degli eventi mostrati nella saga che secondo lui potrebbero aver lasciato il segno sul villain: "Ero piuttosto sicuro di ciò che gli era successo. Non so se altre persone saranno d'accordo perché è quella la parte divertente del pensare a queste cose, giusto? Penso che stare ad Azkaban lo abbia completamente distrutto, già il dover semplicemente andarci secondo me lo avrebbe spezzato perché il sogno che aveva avuto per molto tempo era quello di essere il braccio destro di Voldemort, essere celebrato e mantenere viva la fiamma. Quell'idea è andata in mille pezzi abbastanza presto quando Voldemort è ritornato".

Nella storia ideata da J.K. Rowling Lucius viene arrestato nel 1996 e ha trascorso un anno ad Azkaban prima di essere liberato da Voldemort, non venendo però mai realmente trattato con il rispetto che sperava. La famiglia Malfoy si allontana inoltre dai loro ex alleati durante le ultime fasi della battaglia, riuscendo così a evitare di ritornare in prigione. Draco, il figlio di Lucius, sposa poi Astoria Greengrass e ha un figlio, Scorpius Malfoy.

Jason Isaacs è convinto che proprio il tempo trascorso ad Azkaban gli abbia fatto cambiare idea per quanto riguarda le idee legate alla supremazia dei "purosangue". Tra le pagine si sottolinea che Scorpius non è stato cresciuto per seguire le filosofie a cui avevano creduto il nonno e il padre, confermando quindi la teoria dell'attore che l'esperienza gli abbia insegnato delle nozioni importante.