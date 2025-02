Harry Potter, Jason Isaacs ha chiesto a una fan di coprirsi durante un autografo: "Ci sono bambini ovunque"

Jason Isaacs, star del franchise di Harry Potter, ha recentemente ricordato un'imbarazzante esperienza con una fan avvenuta durante una sessione di autografi.

Isaacs si è unito al cast di Harry Potter nel secondo film del franchise, Harry Potter e la camera dei segreti, uscito nel 2002, ed è apparso nella maggior parte dei sequel, interpretando il severo padre di Draco, Lucius Malfoy, poi rivelatosi come uno dei Mangiamorte di Voldemort.

In una recente intervista al Telegraph, Isaacs ha ricordato che una donna voleva che lui le facesse un autografo sul seno. L'episodio si è verificato all'interno del parco a tema The Wizarding World of Harry Potter presso gli gli Universal Studios di Orlando, con l'attore che le ha dovuto chiedere di coprirsi il petto durante l'incontro a causa dell'ovvia presenza di numerosi bambini all'evento.

Il lato oscuro di Harry Potter, tra fan e stalker

Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

"Ricordo che ero nel parco a tema Harry Potter a Orlando e tutto il cast era già andato via. C'era un caldo torrido, firmavamo autografi e facevamo selfie, e proprio alla fine una donna in piedi fa: 'Mi fai un autografo sul seno?' e si apre la camicia. Io dico: 'Signora, la prego, si fermi. Ci sono bambini ovunque'. E lei: 'Ho otto figli'. E io: 'Beh, cosa direbbero?'. Erano in piedi accanto a lei e dicevano: 'Firma, firma!'".

Jason Isaacs e Tom Felton in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2

Isaacs, quindi, ha proseguito: "Ma la cosa peggiore erano gli stalker. Stalker veri e propri. Cause in tribunale e persone trascinate fuori da casa mia dalla polizia e dai cani. Quando ho visto Baby Reindeer, ho pensato: 'Avrei dovuto scriverlo io prima'".

Se da un lato questo amore duraturo verso il franchise è un segnale promettente per la prossima serie televisiva di Harry Potter in lavorazione alla HBO, dall'altro la storia di Isaacs parla anche del lato più oscuro del fandom del franchise. Anche se la maggior parte degli incontri con i fan di Isaacs sono stati probabilmente positivi, le esperienze negative che ha descritto sono la prova che il fandom può diventare davvero estremo.