Harry Potter, John Lithgow vicino a ottenere il ruolo di Silente nella serie?

I produttori della serie dedicata alla storia di Harry Potter targata HBO sembrano aver individuato l'interprete perfetto per il Professor Albus Silente. Le fonti di Deadline sostengono che il ruolo potrebbe presto essere assegnato a John Lithgow.

La scelta del cast della serie

Il team dello show, come accaduto in precedenza, non ha voluto confermare o smentire le indiscrezioni apparse online riguardanti il cast dello show tratto dai romanzi di J.K. Rowling, ribadendo che gli interpreti saranno annunciati solo quando gli accordi saranno finalizzati.

Lithgow potrebbe interpretare Silente

John Lithgow potrebbe quindi ereditare il ruolo del preside di Hogwarts interpretato in precedenza da Richard Harris e Michael Gambon nei film di Harry Potter, e da Jude Law nella saga prequel Animali fantastici e dove trovarli.

L'attore è americano, ma ha recentemente interpretato altri personaggi britannici come Winston Churchill in The Crown e Roald Dahl in uno spettacolo teatrale a Londra.

Le riprese della serie dovrebbero iniziare nei prossimi mesi in vista di un debutto sugli schermi nel 2026 o nei primi mesi del 2027.

Il lavoro sullo sviluppo dello show

Francesca Gardiner sarà impegnata come sceneggiatrice e showrunner della serie, mentre Mark Mylod sarà coinvolto come regista e produttore esecutivo.

I responsabili del casting stanno attualmente visionando le oltre 32.000 audizioni ricevute per i ruoli di Harry, Hermione e Ron, oltre a essere impegnati nella scelta degli altri personaggi principali. Negli ultimi giorni online era apparsa inoltre la notizia che l'attrice Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag, potrebbe ottenere il ruolo di Petunia Dursley, la zia di Harry Potter.