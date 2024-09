Harry Potter: il gioco da tavolo Indovina Chi? dal mondo di J.K. Rowling in offerta su Amazon

Da quando il primo libro della saga di Harry Potter è stato pubblicato nel 1997, il mondo magico creato da J.K. Rowling ha conquistato generazioni di lettori, cambiando per sempre il panorama della narrativa fantasy e della cultura pop contemporanea. Ma Harry Potter non è solo una serie di libri o film di successo: è diventato un vero e proprio fenomeno globale, che ha influenzato profondamente il modo in cui consumiamo e interagiamo con i prodotti culturali. Dal merchandising legato a ogni aspetto della saga - dalle bacchette ai mantelli di Hogwarts, fino ai parchi a tema immersivi - il mondo del maghetto occhialuto è riuscito a trasformarsi in un impero commerciale che continua a prosperare.

Da ciò, oggi vi segnaliamo che il gioco da tavolo Indovina Chi? A tema Harry Potter è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito potete trovare il board game, mentre stiamo scrivendo questo articolo, a 23,90€, con uno sconto del 14% sul prezzo consigliato indicato. Se interessati all'acquisto o a maggiori informazioni sul gioco di società tematico in questione, passate dal box che trovate qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Mettete alla prova quello che sapete sul mondo di Harry Potter

Come in altri giochi di società basati sul mondo di Harry Potter, pure in questo caso i giocatori, per vincere le varie partite, dovranno far fruttare quanto hanno imparato sulla saga nel corso degli anni (includendo la memoria sia dei libri che dei film usciti al cinema). Nell'edizione che andiamo a segnalarvi, sono presenti 24 personaggi, e saranno propri i singoli indizi derivanti dalle varie domande a condurvi fino alla vittoria.

Quale sarà il personaggio da indovinare selezionato dall'avversario? Approfittate di questo sconto su Amazon per recuperare un gioco da tavolo perfetto per ogni fan di Harry Potter.