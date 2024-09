Harry Potter: tutti gli otto film della saga ritornano nelle sale in Cina

La saga di Harry Potter ritornerà a metà ottobre nelle sale cinematografiche: in Cina la saga cinematografica prodotta da Warner Bros Pictures ritornerà nella programmazione delle sale.

A partire dall'11 ottobre, infatti, i fan potranno rivedere La pietra filosofale e i successivi capitoli arriveranno a cadenza settimanale fino a novembre.

Il ritorno dei film nei cinema

Gli otto film di Harry Potter saranno distribuiti in circa 3400 sale in 295 sale cinesi, in versione 2D e nei formati CINTIY, IMAX e Dolby Cinema.

Un comunicato di Warner Bros dichiara: "Questa distribuzione segna un traguardo significativo per i film della saga di Harry Potter, essendo la prima volta che tutti e otto saranno disponibili in modo consecutivo in qualsiasi territorio e in scala così grande".

Harry Potter: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga

Il mercato cinese, per i progetti hollywoodiani, è particolarmente complicato dal 2020 e nel 2023 e nel 2023 solo il 15% dei titoli in programma erano in lingua straniera.

Kurt Rieder, responsabile della distribuzione dello studio, ha spiegato che c'è un'intera nuova generazione di spettatori che non ha avuto l'occasione di vedere in sala i film di Harry Potter.

Il nuovo progetto

La storia dei personaggi creati da J.K. Rowling tornerà prossimamente sugli schermi, questa volta televisivi, con una serie prodotta per HBO che adatterà tutti i romanzi. Il progetto potrebbe essere quello di realizzare sette stagioni e il casting per trovare i nuovi interpreti dei giovani studenti di Hogwarts, dei loro insegnanti e di Voldemort è attualmente in corso. Attualmente non è previsto il ritorno degli interpreti del film, tuttavia alcuni attori non hanno escluso di essere coinvolti, magari con un ruolo diverso da quello avuto in precedenza.