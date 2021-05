Harry Potter: un fan sostituisce le bacchette del film con le pistole (VIDEO)

Un fan di Harry Potter ha deciso di sostituire con le pistole tutte le bacchette dei maghi in un video, ottenendo un risultato un po' strano.

I film di Harry Potter sono amatissimi da tutti i fan che hanno seguito per anni le vicende del maghetto creato dalla scrittrice J.K.Rowling, ma uno di loro ha deciso di stravolgere la storia, sostituendo le bacchette magiche con le pistole in un video che ha diviso la fanbase.

Il video è un trailer della storia di Harry Potter, nel quale questo fan ha deciso di inserire pistole e altre armi da fuoco al posto delle bacchette. Una scelta azzardata e un po' violenta ma di sicuro impatto. Chi ha realizzato questo montaggio ha riassunto 169 minuti di contenuti di Harry Potter e la pietra filosofale, sostituendo ogni bacchetta.

Non tutti i fan hanno apprezzato il video, ed è facile immaginare il motivo, soprattutto se si è legati alla magia della saga. A quanto pare, per la realizzazione di questo breve video ci sono voluti cinque anni, utili a inserire i nuovi effetti speciali. Non solo le armi sono realistiche e sostituiscono le bacchette, ma sono stati introdotti proiettili e sangue che rendono gli incantesimi più "pulp".

Un video che, piaccia o no, crea sicuramente un'immagine più realistica e selvaggia di Hogwarts, ma anche più spaventosa.