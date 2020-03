Harry Potter e l'Ordine della Fenice: stasera su Italia 1 il quinto film della saga

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Harry Potter e l'Ordine della Fenice, quinto film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, diretto nel 2007 da David Yates.

All'inizio di Harry Potter e l'ordine della Fenice, il giovane Harry (Daniel Radcliffe) è furioso con i suoi amici Ron e Hermione, oltre che con Albus Silente, perché lo stanno tenendo all'oscuro dei gravi fatti che stanno accadendo nel mondo magico: lui infatti si trova a Privet Drive, costretto a trascorrere lì l'estate, ma viene improvvisamente attaccato da due Dissennatori, cosa che lo obbliga a usare l'Incanto Patronus...

Nessuna candidatura agli Oscar, come i suoi predecessori, ma, in compenso, la medaglia d'argento tra gli incassi più alti di tutta la saga per L'ordine della Fenice, con i suoi 940.000.000 dollari guadagnati in giro per il mondo. Oltre ad un altro primato: quello per il set costruito completamente in digitale, visto che riprodurre fisicamente 15.000 sfere di cristallo sarebbe stato un processo troppo lungo oltre che troppo costoso.