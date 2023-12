Harry Potter: il set LEGO della Stanza delle Necessità è disponibile in sconto su Amazon

Partendo dal gigantesco immaginario fantasy alla base delle avventure di Harry Potter, derivano tutta una serie di elementi, sia iconici che iconografici, ancora oggi citati dai fan sia dei libri che delle trasposizioni cinematografiche successive. J.K. Rowling è stata capace di costruire un vero e proprio mondo pulsante in grado di avvolgere tutti gli appassionati, trasportandoli in luoghi quasi riconoscibili, o comunque vicinissimi ed estremamente credibili nella loro caratterizzazione generale. Parte dell'amore nei confronti delle storie del maghetto, non a caso, deriva proprio dalla cura strutturale e dalla creatività intesa in questo senso.

Per tutti i fan che da sempre adorano il mondo di Harry Potter, vi segnaliamo che su Amazon è attualmente disponibile, in offerta, il set LEGO che riproduce la famosissima Stanza delle Necessità, luogo chiave della trama e leggendario fra le mura di Hogwarts. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 39,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO Harry Potter meraviglioso su Amazon

Su Amazon il set LEGO Harry Potter della Stanza delle Necessità viene così descritto: "La dettagliata Stanza delle Necessità, parte del castello giocattolo LEGO di Hogwarts, è ispirata a un'iconica scena del film Harry Potter e l'ordine della Fenice. Comprende una stanza rimovibile al piano superiore per la Dama Grigia, oltre ad accessori e all'elemento diadema, e 5 minifigure LEGO dei personaggi di Harry Potter, Hermione Granger, Draco Malfoy, Blaise Zabini (con bacchette magiche e scope) e della Dama Grigia, più un folletto".

Harry Potter: i professori meglio adattati dai libri ai film

Rivivete anche voi le stesse emozioni provate nel leggere i libri di Harry Potter, o nel vederlo al cinema, con un set LEGO studiato al dettaglio. Oltre a un perfetto elemento da collezione, questo può trasformarsi anche in un regalo a tema originale e inaspettato.