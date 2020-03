Harry Potter e l'Ordine della Fenice: J.K. Rowling aiutò Evanna Lynch a superare l'anoressia

Evanna Lynch, star di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, ha raccontato di come J.K. Rowling l'abbia aiutata a combattere l'anoressia quando l'attrice aveva soltanto 11 anni e non era ancora famosa.

Evanna Lynch, conosciuta per aver interpretato Luna Lovegood in Harry Potter e l'Ordine della Fenice, ha rivelato di aver sofferto di anoressia all'età di undici anni e che, grazie a J.K. Rowling, è riuscita a superare la malattia prima ancora che entrasse nel cast del film.

La Lynch raccontò la sua storia durante un episodio di 'Dancing With the Stars': "Il mio anno memorabile è stato il 2006 quando ho ottenuto il ruolo in Harry Potter e l'Ordine della Fenice, ero una grandissima fan della saga, era il mio più grande amore in quel periodo e improvvisamente mi sono ritrovata in quel mondo, a vivere il mio sogno."

L'attrice, ora ventottenne, ha poi spiegato perché i romanzi sono stati così importanti durante la sua adolescenza: "All'età di undici anni stavo lottando contro un disturbo alimentare, l'anoressia. Chiunque abbia affrontato la stessa situazione sa che prende totalmente il controllo della tua vita e l'unica cosa che distoglieva la mia attenzione da tutto quello erano i libri di Harry Potter. Ho iniziato a scrivere a J.K. Rowling, lei mi ha risposto e siamo diventate, in un certo senso, amiche di penna. Entravo e uscivo dall'ospedale e ricevevo quelle lettere. I suoi libri e la sua gentilezza mi hanno restituito la voglia di vivere."

Nel gennaio 2006, Evanna Lynch ha scoperto che erano aperti i casting per Luna Lovegood, si è presentata alle audizioni e ha ottenuto la parte. "Adoro la sensazione di creare e di recitare più di quanto ami la sensazione di essere magra o perfetta", ha aggiunto. "Essere in Harry Potter ha cambiato la mia vita perché mi ha dimostrato che potevo fare qualcosa, che avevo qualcosa da offrire al mondo."