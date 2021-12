Harry Potter e La Pietra Filosofale, il primo capitolo negli UCI Cinema dall'8 dicembre

Dal prossimo 8 dicembre, nelle multisale del Circuito UCI Cinema, arriva Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo della saga tratta dai libri di J. K. Rowling sul maghetto più famoso di sempre e sul suo incredibile mondo.

Fino al 12 dicembre, in occasione del suo 20° anniversario, nelle multisale del circuito UCI Cinema arriva Harry Potter e la pietra filosofale, il film diretto da Chris Columbus che vede protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Nel cast non mancano nomi di eccezione come Maggie Smith, che interpreta l'austera ma leale professoressa McGranitt, Alan Rickman, nei panni di Severus Piton, il direttore della casa di Serpeverde, Julie Walters, che presta il volto a Molly Weasley e Richard Harris, che interpreta l'enigmatico preside Albus Silente. Un'occasione da non perdere per tornare a visitare ancora una volta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e rimanere come sempre incantati dalla sua atmosfera unica.

Tom Felton e Daniel Radcliffe in una scena del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

Distribuito da Warner Bros, Harry Potter e La Pietra Filosofale è il film del 2001 che ha portato per la prima volta sul grande schermo le avventure di Harry e dei suoi due inseparabili amici, Ron Weasley e Hermione Granger. La storia è quella di un giovane costretto a vivere con i suoi terribili e normalissimi zii, che disprezzano certe sue "stranezze" e non mancano di sottolinearlo in ogni modo possibile. Nel giorno del suo 11° compleanno, Harry scopre di essere il figlio orfano di due potenti maghi e di aver ereditato degli straordinari poteri. Tra le mura di Hogwarts imparerà a volare e a giocare a Quidditch, a scagliare incantesimi e preparare pozioni, giocherà un'emozionante partita a scacchi viventi e affronterà il mago oscuro più potente di tutti i tempi, Lord Voldemort, determinato a distruggerlo sin da quanto era un neonato.

