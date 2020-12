Harry Potter e la pietra filosofale: una copia della prima edizione venduta ad un prezzo record

Daniel Radcliffe è il maghetto Harry Potter

Nel Regno Unito, una famiglia ha trovato in cantina una copia della prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale che è stata poi venduta ad un prezzo di circa 85 mila sterline. Il capostipite della saga che ha dato la fama mondiale a J.K. Rowling fa parte di un lotto della prima edizione, in grado di raggiungere cifre da capogiro.

Come riporta Comic Book, il libro fa parte della prima edizione in copertina rigida di Harry Potter e la pietra filosofale pubblicata da Bloomsbury. Secondo il parere di Hansons Auctioneers and Valuers, il libro sarebbe uno dei 500 esemplari pubblicati come prima edizione nel 1997 e avrebbe un valore di circa 85 mila sterline. Il romanzo è stato scoperto da Charlotte Rumsey nella soffitta della casa di famiglia. La sua volontà era quella di venderlo presso qualche rivenditore che si occupasse di libri e di merce usata. Tutto è cambiato, però, quando la ragazza si è accorta di avere a che fare con una prima edizione.

In base a quanto visto durante un episodio di Antiques Roadshow, Charlotte Rumsey ha controllato che tutto coincidesse e che il libro fosse effettivamente una prima edizione risalente al 1997. La ragazza ha descritto il comportamento suo e della madre: "Mia mamma ha preso il libro dallo scatolone e io ho controllato che il libro fosse una prima edizione. In effetti, sembrava tutto perfettamente in regola". A confermare la veridicità di quanto sostenuto dalle due, poi, è stato Jim Spencer di Hanson Auctioneers, esperto in libri.

Ma cosa rende questa prima edizione così speciale? Jim Spencer lo ha spiegato: "Ben 300 copie delle 500 della prima edizione sono state donate a scuole e biblioteche. Quindi, di quel lotto restavano solo 200 copie da vendere tramite il canale della libreria tradizionale. Questa copia, quindi, appartiene a quelle 200 regolarmente vendute al pubblico".

Harry Potter e la pietra filosofale è stato pubblicato per la prima volta nel Regno Unito a giugno 1997 ed è arrivato negli Stati Uniti soltanto un anno dopo. Nel corso del tempo, J.K. Rowling ha dato il via ad un franchise comprendente sette libri e al cosiddetto Wizarding World, tutt'ora in espansione.