Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: le scene che fecero sobbalzare J.K. Rowling

Sono in molti a pensare che Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, terzo film della saga cinematografica dedicato al celebre maghetto, sia uno dei migliori adattamenti - se non il migliore - dei libri di J.K. Rowling. Eppure l'autrice pare aver sudato freddo in un paio di circostanze proprio per delle scene appartenenti a questa pellicola.

Daniel Radcliffe nella terza avventura cinematografica del maghetto Harry Potter

Diretto da Alfonso Cuarón, il terzo film della saga di Harry Potter è tutto incentrato su Sirius Black, i dissennatori, i Malandrini e ciò che avvenne in passato, tutte cose che poi hanno avuto importanti ripercussioni sul presente e, ovviamente, sul futuro.

Ma, più nello specifico, la scrittrice ha ammesso in un'intervista di aver "avuto i brividi" quando ha visto che diversi momenti nel film si riferivano inavvertitamente a degli eventi che avremmo poi ritrovato negli ultimi libri, ipotizzando che "Le persone che riguarderanno o ripenseranno al film crederanno che sono stati inseriti appositamente come indizi!".

Sebbene la Rowling non abbia mai reso note a quali scene di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban si riferisse di preciso, i fan non hanno mai smesso di speculare al riguardo, e sul web le teorie riguardano principalmente questi elementi:

Piton che protegge Harry da Lupin trasformato in lupo mannaro (sintomo della sua vera natura)

Lupin che spiega a Harry come Lily riuscisse sempre a vedere il meglio nelle persone, anche quando loro stesse non vi riuscivano (anche qui sintomo del fatto che Piton non sia una persona davvero malvagia)

Qualcuno menziona una caduta dalla torre di astronomia (sappiamo cosa accadrà poi a Silente)

Draco è meno tosto" in questo film, addirittura lo vediamo piangere (qualcosa di più in linea con alcuni suoi comportamenti negli anni successivi)

Sirius che dice a Harry come le persone che ci amano non ci lasciano mai, e le si possa sempre trovare nel proprio cuore perché parte di noi (inteso come foreshadowing di ciò che accadrà nell'ultimo film con la Pietra della Resurrezione)

Questo ciò che si può trovare in giro per il giro per il web, ma che ne pensate voi invece? Vi trovate d'accordo con le varie teorie?