Harry Potter e il prigioniero di Azkaban contiene una scena di sesso segreta?

Proprio in questi giorni su Italia 1 sta andando nuovamente in onda la saga di Harry Potter e i fan hanno avvistato un interessante dettaglio incluso nei titoli di coda del terzo film, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, che potrebbe alludere a una scena di sesso.

Durante i credits del film, in basso a sinistra, sulla Mappa del Malandrino vengono mostrate due coppie di piedi che rimangono attaccati gli uni agli altri. Ciò potrebbe spingere a pensare che si possa trattare di una situazione di carattere sessuale tra due persone.

Daniel Radcliffe nella terza avventura filmica del maghetto Harry Potter, il prigioniero di Azkaban

Sono in molti a pensare che Harry Potter e il prigioniero di Azkaban sia uno dei migliori adattamenti - se non il migliore - dei libri di J.K. Rowling. Eppure l'autrice pare aver sudato freddo in un paio di circostanze proprio per delle scene appartenenti a questa pellicola.

Il terzo film della saga di Harry Potter è tutto incentrato su Sirius Black, i Dissennatori, i Malandrini e ciò che avvenne in passato, tutte cose che poi hanno avuto importanti ripercussioni sul presente e, ovviamente, sul futuro. La scrittrice ha ammesso in un'intervista di aver "avuto i brividi" quando ha visto che diversi momenti nel film si riferivano inavvertitamente a degli eventi che avremmo poi ritrovato negli ultimi libri, ipotizzando che "Le persone che riguarderanno o ripenseranno al film crederanno che sono stati inseriti appositamente come indizi!".