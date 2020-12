Harry Potter e il calice di fuoco: stasera su Canale 5 il quarto film della saga

Stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda Harry Potter e calice di fuoco, quarto film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, diretto nel 2005 da Mike Newell.

Emma Watson. Rupert Grint e Daniel Radcliffe sono i protagonisti di Harry Potter e il calice di fuoco

Harry assiste alla Coppa del Mondo di Quidditch con l'inseparabile Hermione e la famiglia Weasley. Durante i festeggiamenti della finale, alcuni Mangiamorte - i seguaci di Lord Voldemort - seminano il panico e i ragazzi sono costretti ad abbandonare il luogo. I protagonisti fanno così ritorno a Hogwarts, dove si apprestano a frequentare il quarto anno con una novità: la scuola ospiterà il famoso Torneo Tremaghi, una competizione che prevede il superamento di tre pericolose prove.

Nonostante la sua giovane età Harry viene scelto per rappresentare Hogwarts dovendo così competere con altri tre maghi, due provenienti da scuole diverse: Viktor Krum da Durmstrang, Fleur Delacour da Beauxbatons e Cedric Diggory, quest'ultimo della sua stessa scuola. Durante l'ultima prova del Torneo Harry e Cedric sono vittime del piano di Lord Voldemort che risorge in forma umana e sarà pronto ad affrontare ancora una volta Harry.

Il quarto film della saga con protagonista il piccolo mago più famoso del mondo riporta gli incassi alle stesse (quasi 900 milioni di dollari in giro per il mondo) e si aggiudica anche un BAFTA per la migliore scenografia. Ma il fatto principale legato a Harry Potter e il calice di fuoco resta probabilmente l'ingresso nel cast di Ralph Fiennes che d'ora in poi sarà il terribile Lord Voldemort.