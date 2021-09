Harry Potter: Daniel Radcliffe svela il suo film preferito della saga (e non è quello che vi aspettereste)

Daniel Radcliffe ha confermato quale film della saga di Harry Potter è il suo preferito, e non è quello che avreste immaginato. L'attore, lanciato proprio dal ruolo del popolarissimo maghetto occhialuto, ha ammesso di non essere solito rivedere i film, ma il suo capitolo preferito potrebbe prendere alla sprovvista alcuni fan.

Primo piano di Daniel Radcliffe dal film Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Durante l'ultima intervista con completamento automatico di Wired, Daniel Radcliffe ha confessato che il suo film preferito della saga di Harry Potter è "Il quinto, non sono molti trai fan a citarlo tra i loro preferiti. Ma ho lavorato un sacco con Gary Oldman nel film. ed ero cresciuto, così sono stato davvero in grado di apprezzare l'esperienza. Ma per guardarlo, probabilmente direi l'ultimo".

Che shock per i fan! Pur non essendo uno dei film preferiti tra gli ammiratori di Harry Potter e l'ordine della Fenice, Daniel Radcliffe ha ammesso che è il suo film preferito per quanto riguarda l'esperienza lavorativa, affiancando in più scene Gary Oldman nei panni di Sirius Black.

Nella stessa intervista, Daniel Radcliffe ha commentato giocosamente la somiglianza fisica col collega Elijah Wood, con cui ha ammesso che lavorerebbe volentieri se gli verrà proposto il soggetto giusto.