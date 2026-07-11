Mondiali 2026, Argentina-Svizzera nella notte: orario e dove vederla in chiaro o streaming

L'Argentina sfida la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Scopri l'orario della partita e dove vederla nella notte italiana in diretta tv in chiaro e in streaming e tutti i dettagli sul match.

L'ultimo verdetto dei quarti di finale dei Mondiali 2026 arriverà nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Al Kansas City Stadium, l'Argentina campione del mondo in carica sfida la Svizzera per conquistare l'ultimo posto disponibile in semifinale. La vincente affronterà una tra Norvegia e Inghilterra, impegnate qualche ora prima nell'altro quarto di finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita: l'orario del calcio d'inizio, le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming, anche in chiaro.

Ultime dai ritiri e probabili formazioni

I campioni del mondo in carica scendono in campo con i favori del pronostico per continuare la difesa del titolo, guidati da un Lionel Messi in uno stato di forma strabiliante, ma di fronte si troveranno una compagine elvetica solida e determinata, che ha interrotto un digiuno lungo ben 72 anni per tornare tra le migliori otto di una rassegna iridata.

L'Argentina arriva a questa sfida dopo aver superato due turni a eliminazione diretta ad altissima tensione: prima il 3-2 ai supplementari contro Capo Verde, poi la rocambolesca rimonta negli ottavi contro l'Egitto, dove gli uomini di Lionel Scaloni, sotto di due reti a dieci minuti dal termine, hanno ribaltato il punteggio fino al 3-2 finale grazie al gol decisivo di Enzo Fernández.

Il portiere svizzero Gregor Kobel

La Svizzera di Murat Yakin sta invece vivendo un torneo da imbattuta in cui non è mai andata in svantaggio nei tempi regolamentari, reduce dallo storico trionfo ai calci di rigore contro la Colombia. L'Albiceleste si affida ancora al talento di Lionel Messi, supportato da Julián Álvarez e Nico Paz, mentre gli elvetici puntano sulla solidità difensiva guidata da Akanji e sull'esperienza di Xhaka a centrocampo. Probabili formazioni.

Argentina (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Nico Paz.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Jashari, Ndoye; Embolo.

Dove vedere in tv e in streaming Argentina-Svizzera

Il calcio d'inizio al Kansas City è previsto alle 3:00 ore italiane (le 20:00 ora locale). La sfida Argentina-Svizzera sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Alberto Rimedio, commento tecnico di Lele Adani. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, con la telecronaca affidata a Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.

Il programma dei quarti di finale