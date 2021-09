Daniel Radcliffe: "Elijah Wood? Non mi pare di somigliargli, ma sono pronto a recitare con lui"

Daniel Radcliffe non è d'accordo con chi nota la sua somiglianza con Elijah Wood, ma è pronto a recitare con la star de Il Signore degli Anelli se ci sarà l'occasione.

Daniel Radcliffe ed Elijah Wood insieme in una foto promozionale

"L'idea di me ed Elijah Wood è la stessa", ha dichiarato Radcliffe durante l'ultima intervista con completamento automatico di Wired. "In realtà non ci assomigliamo. Ma se considerate tutte le singole parti del nostro corpo siamo entrambi bassi, pallidi, con gli occhi azzurri, gli occhi grandi e i capelli castani."

La star di Harry Potter ha proseguito: "Mi piacerebbe essere in un film con Elijah Wood. A questo punto, sembra che debba essere qualcosa che usa consapevolmente il modo in cui il mondo ci vede come collegati e dall'aspetto simile. Sono molto aperto ai soggetti. Non c'è modo di inviarmeli perché non sono sui social media, ma se è buono mi arriverà lo stesso".

Non è solo Daniel Radcliffe ad aver affrontato pubblicamente il tema della somiglianza fisica con l'interprete di Frodo. Nel 2020 Elijah Wood ha parlato con Wired dell'incontro con Radcliffe per un evento promozionale spiegando:

"L'ho incontrato durante una visita sul set, ma non so se da allora ci siamo più visti. Ma spesso mi chiedono se sono lui, cosa che trovo molto divertente e che non mi infastidisce affatto."

Anche Daniel Radcliffe ha ricordato a Loaded di essere stato scambiato per Wood da una makeup artist sul set del film Imperium:

"Sono davvero felice di essere scambiato per Elijah Wood. L'ho incontrato, è un ragazzo adorabile."