Le 10 morti più devastanti in Harry Potter (che ci hanno ferito di più)

La morte di Albus Silente in Harry Potter e il principe mezzosangue

Inutile negarlo: la saga di Harry Potter ci ha regalato tante gioie ma anche tanti (troppi) dolori. Che voi abbiate letto i romanzi o che siate solo degli appassionati della trasposizione cinematografica, saranno sicuramente moltissimi i personaggi ai quali vi siete affezionati nel corso delle avventure del giovane mago. Peccato che la maggior parte di loro ci abbia lasciato prima del tempo o durante quella mattanza che è stata la battaglia di Hogwarts.

Tra i numerosi e importanti temi affrontati da J. K. Rowling, infatti, quello della perdita e del lutto è di certo uno dei più ricorrenti. Per questo, abbiamo deciso di alzare le bacchette al cielo e ricordare i personaggi che più abbiamo amato e ai quali abbiamo dovuto dire addio nel corso della saga: da Sirius Black a Dobby, da Severus Piton a Remus Lupin, ecco le 10 morti di Harry Potter che ci hanno ferito di più.

10. Lily Evans e James Potter - Accettazione

Lily e James Potter in una vecchia foto animata

Abbiamo deciso di iniziare la nostra lista delle 10 morti di Harry Potter che ci hanno ferito di più con quella di Lily Evans e James Potter. Questo perché, nonostante l'assassinio dei due da parte di Lord Voldemort sia avvenuto molti anni prima rispetto all'entrata di Harry a Howgwarts, ci viene mostrato più volte nel corso della storia. Costituisce, inoltre, un evento fondamentale per lo sviluppo narrativo; senza quell'episodio, infatti, le cose avrebbero preso una piega completamente diversa e Harry non sarebbe mai diventato il bambino che è sopravvissuto. Pur non avendoli mai "conosciuti", quindi, quella di Lily e James Potter rappresenta di certo la morte più significativa dell'intera saga.

Harry e i genitori riflessi nello Specchio delle Brame in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

9. Malocchio Moody - Cordoglio

Malocchio Moody in una scena di Harry Potter e i doni della morte - Parte 1

Nella trasposizione cinematografica non ci viene mostrata la morte di Malocchio Moody ma è Bill Weasley, una volta arrivato alla Tana, a comunicare agli altri che Malocchio è morto. Dal romanzo, invece, scopriamo che, durante il trasferimento di Harry da Privet Drive alla Tana in Harry Potter i doni della morte - Parte 1, l'Auror viene ucciso con l'Anatema che uccide da Voldemort in persona, mentre era occupato a impedire a Mundungus Fletcher di smaterializzarsi altrove. Una morte improvvisa che sconvolge ancora di più per l'abilità e l'esperienza di questo grande mago.

8. Cedric Diggory - Ingiustizia

La morte di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco

Quella di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco rappresenta la prima morte significativa della saga e segna il passaggio dai toni più fanciulleschi dei primi capitoli a quelli più cupi e maturi che caratterizzano i romanzi e i film successivi. Neanche da dire, a fare da spartiacque è il ritorno in carne e ossa di Voldemort, che Harry e Cedric incontrano alla fine del labirinto del Torneo Tremaghi. Non è, però, l'Oscuro Signore a mettere fine alla vita del coraggioso Tassorosso ma Peter Minus che lancia contro il ragazzo la maledizione dell'Avada Kedavra.

7. Remus Lupin e Ninfadora Tonks - Rabbia

Lupin e Tonks senza vita in una scena di Harry Potter e i doni della morte - Parte 2

La terribile battaglia di Hogwarts ci ha portato via anche una delle coppie più belle della saga di Harry Potter: quella formata da Remus Lupin e Ninfadora Tonks. Un amore nato nell'iniziale reticenza di lui, a causa della sua difficile condizione di licantropo, ma poi sbocciato meravigliosamente grazie alla tenacia della coraggiosa Metamorfomagus. Nel film vediamo i loro corpi senza vita disposti in due barelle vicine mentre le loro mani ancora si sfiorano. La loro morte ha sicuramente sconvolto ancora di più chi, come noi, è fan dei libri; infatti, oltre a essere due personaggi incredibili, nel romanzo leggiamo che Lupin e Tonks erano appena diventati genitori del piccolo Ted, condannato a un futuro da orfano come Harry.

6. Edvige - Amarezza

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Rispetto alla morte di molti altri personaggi, quella di Edvige (sopraggiunta durante il viaggio da Privet Drive alla Tana in Harry Potter e i doni della morte - Parte 1) potrebbe sembrare una perdita quasi trascurabile. Ma per i veri fan della saga non è assolutamente così. La candita civetta delle nevi regalata da Hagrid a Harry in Harry Potter e la pietra filosofale rappresenta, infatti, l'innocenza e l'inizio di una nuova vita per il giovane mago. Edvige è stata non solo la prima vera amica del giovane mago ma anche sua preziosissima alleata fino alla fine.

5. Fred Weasley - Rifiuto

Molly e Ron disperati per la morte di Fred in Harry Potter e i doni della morte - Parte 2

Lo abbiamo già detto: la battaglia di Howgwarts in Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 è stata una vera strage e tanti personaggi importanti della saga hanno perso la vita duellando a colpi di incantesimi. Ma la morte di Fred Weasley è arrivata, nel trambusto generale, come un fulmine a ciel sereno, totalmente inaspettata. Come ci viene raccontato nel romanzo, Fred perde la vita fuori dalla Stanza delle Necessità, per colpa di un'esplosione causata dal Mangiamorte Augustus Rockwood. Nel film, invece, vediamo solo lo strazio dell'intera famiglia Weasley e, in particolare, del fratello gemello George, rimasto per sempre senza la sua inseparabile metà. La stessa J. K. Rowling, nel 2015, ha chiesto scusa con un tweet per la morte di Fred, considerata dalla scrittrice una delle perdite più dolorose dell'intera saga.

Fred, George, Ginny e Ron Weasley in una scena di Harry Potter e l'ordine della Fenice

4. Albus Silente - Incredulità

Albus Silente poco prima di morire in Harry Potter e il principe mezzosangue

Sgomento e incredulità. Questi sono i sentimenti che tutti noi abbiamo provato leggendo o guardando Severus Piton scagliare l'Anatema che uccide contro Albus Silente nella torre di astronomia in Harry Potter e il principe mezzosangue. Solo in seguito avremmo scoperto che Silente era già destinato a morire a causa della maledizione contenuta nel secondo horcrux (l'anello della madre di Voldemort) e che lo stesso preside di Hogwarts aveva chiesto a Piton di ucciderlo per evitare che dovesse farlo Draco Malfoy. Ma questa consapevolezza non è certo riuscita a consolarci dall'idea di non poter più sentire la voce autorevole e rassicurante dell'amato professore.

3. Severus Piton - Commozione

La tragica morte di Severus Piton nel film Harry Potter e i doni della morte - Parte 2

Severus Piton è sicuramente uno dei personaggi più discussi e ambigui dell'intera saga. Prima che Voldemort ordinasse al serpente Nagini di ucciderlo in Harry Potter e i doni della morte - parte 2, infatti, poco o niente si sapeva riguardo al passato del tenebroso mago. La nebbia inizia a dissiparsi quando Harry raccoglie l'ultima lacrima di un Piton ormai in fin di vita e la versa nel Pensatoio. Scopriamo, così, che Severus non solo non ha mai smesso di essere fedele a Silente ma che ha dedicato gli ultimi anni della propria vita a proteggere Harry in nome dell'amore che ancora provava per Lily Potter. Per questo, la sua morte ci è apparsa ancor più tragica. "Dopo tutto questo tempo? Sempre."

2. Dobby - Dolore

Gli ultimi momenti di Dobby in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1

C'è voluto tutto il secondo capitolo per imparare ad amare il petulante e invadente Dobby, elfo domestico di casa Malfoy liberato da Harry in Harry Potter e la camera dei segreti. Ma una volta compresi la bontà d'animo, il coraggio e la lealtà che si celavano dietro a quegli occhi enormi e quelle orecchie a punta, Dobby è diventato per tutti uno dei personaggi migliori dell'intera saga. La sua è una morte da vero eroe: verso la fine di Harry Potter e i doni della morte - parte 1, l'elfo viene raggiunto da un pugnale lanciato da Bellatrix (sì, sempre lei) mentre sta effettuando una smaterializzazione per mettere in salvo i suoi amici Harry, Ron ed Hermione.

1. Sirius Black - Smarrimento

La morte di Sirius Black in Harry Potter e l'ordine della Fenice

Tra le morti di Harry Potter che ci hanno ferito di più, occupa sicuramente il primo posto quella di Sirius Black, avvenuta per mano di Bellatrix Lestrange in Harry Potter e l'ordine della Fenice. Quello che più ci ha sconvolto della morte di Sirius è il modo assolutamente inaspettato con la quale questa avviene: un attimo prima sta duellando con i Mangiamorte all'interno dell'Ufficio Misteri, un attimo dopo sparisce dietro un misterioso velo a seguito di un colpo mortale inferto dalla cugina. L'incredulità sul viso di Harry e il suo successivo urlo di dolore (silenziato nel film) rispecchiano alla perfezione i nostri sentimenti a riguardo. La sua sparizione dietro il velo ha spinto molti fan del romanzo a sperare che Sirus potesse far ritorno nei capitoli successivi ma, come ben sappiamo, questo non è mai accaduto.

