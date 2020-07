Harry Potter: le community dei fan prendono le distanze da J.K. Rowling dopo i suoi tweet transfobici

MuggleNet e The Leaky Cauldron, due dei più celebri siti web dedicati al culto di Harry Potter, punto di riferimento per i fan del maghetto, hanno diffuso un comunicato congiunto in cui prendono le distanze dalle dichiarazioni transfobiche diffuse via social da J.K. Rowling.

J.K. Rowling presenta Harry Potter e La maledizione dell'erede

Ecco le parole del comunicato: "Nonostante sia difficile criticare qualcuno il cui lavoro abbiamo ammirato così a lungo, sarebbe sbagliato non usare le nostre piattaforme per contrastare il danno che ha causato. La nostra posizione è chiara: le donne transgender sono donne. Gli uomini transgender sono uomini. Le persone persone non binarie sono non binarie. Le persone intersessuali esistono e non dovrebbero essere costrette a vivere in modo binario. In queste community stiamo dalla parte dei fan di Harry Potter e anche se non perdoniamo i maltrattamenti ricevuti da J.K. Rowling per aver espresso la sua opinione sulle persone transgender, rigettiamo la sua opinione al riguardo."

I due siti web in questione hanno deciso così di smettere di seguire tutte le attività della scrittrice inglese eliminando link che conducono all'acquisto delle sue opere esterne alla saga di Harry Potter, non pubblicando link al suo sito ufficiale e immagini della scrittrice nel suo privato.

In aggiunta a ciò, i siti annunciano che d'ora in poi si riferiranno alla Rowling come #JKR, permettendo così ai fan di silenziare rapidamente l'hashtag per prevenire che i post sull'autrice appaiano sui feed.

Harry Potter, Evanna Lynch: "Il culto dei fan intorno alla saga è tossico"

"Abbiamo visto un sacco di persone usare i libri e le fanfiction di 'Potter' per esplorare le proprie identità emntre diffondevano amore e accettazione. Sappiamo che questo è ancora possibile, e vogliamo continuare a far parte di questo movimento. Siamo impegnati a fare un lavoro migliore per valorizzare le persone marginalizzate e creare un cambiamento positivo con le nostre piattaforme di fandom. Questo segna un rinnovato impegno per servire la comunità di Harry Potter con maggior consapevolezza rispetto al passato."