Harry Potter, Evanna Lynch: "Il culto dei fan intorno alla saga non è salutare"

La star di Harry Potter, Evanna Lynch, interprete di Luna Lovegood, ritiene che il culto dei fan intorno alla saga magica non sia salutare e ammette di essere stata lei stessa contagiata dalla febbre di Harry Potter in passato.

Evanna Lynch è Luna Lovegood in una foto promo per il film 'Harry Potter e il principe mezzosangue'

Evanna Lynch è entrata a far parte dell'Harry Potter franchise quando aveva 14 anni e ha interpretato Luna Lovegood in quattro film. Per lei, superfan dei romanzi della Rowling, è stato strano unirsi al team entrando a far parte di quel mondo.

"È stato così strano passare dall'essere una fan che era solita fare stalking a Daniel Radcliffe a diventare una persona che riceve le mail dei fan" ha spiegato Evanna Lynch nel corso del podcast Talking Tastebuds.

"Ero ossessionata da Harry Potter. Ho iniziato a leggere i libri a otto anni, e per un bel po' di tempo quello è stato il mio mondo intero. È imbarazzante. Ho fatto di tutto, sono stata in coda per i libri, ho scritto lettere a Daniel Radcliffe e ho ricevuto il suo autografo, ho scritto lettere a J.K. Rowling e siamo diventate amiche."

Evanna Lynch mette però in guardia i fan spiegando come, secondo lei, "il culto dei fan non sia salutare. Quando ho incontrato Daniel, Rupert ed Emma, sapevo tutto di loro: i nomi dei loro cuccioli, i loro compleanni, conoscevo i nomi dei loro genitori. Ho fatto finta di non sapere tutto queste cose. Non avevo niente da dire loro, li adoravo e basta. A un certo punto mi sono chiesta 'Chi sono io?' e poi mi sono chiesta cosa mi interessasse realmente e ho capito che non mi conoscevo per niente, non sapevo cosa dire."

Secondo Evanna, essere un fan ossessionato ti indebolisce, ti fa pensare alle celebrità come dei: "Quando le fan mi scrivono che mi considerano la loro migliore amica non rispondo. Questo modo di pensare non è salutare".