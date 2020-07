J.K. Rowling: il suo like al tweet che sostiene le terapie di conversione per giovani trans fa discutere

J.K. Rowling è di nuovo al centro delle polemiche online a causa di un suo like a un tweet in cui la scrittrice veniva ringraziata da un'organizzazione canadese famosa per le sue posizioni anti-transgender.

We the Females ha infatti voluto scrivere all'autrice di Harry Potter per offrirle il proprio sostegno durante la polemica che l'ha travolta dopo le sue riflessioni legate alle persone transessuali pubblicate sui social e sul suo sito internet.

Il tweet che ha dato il via alla nuova ondata di commenti via social dichiarava: "J.K. Rowling. Un grande grazie dal Canada dove i diritti delle donne alla privacy sono stati gettati giù dal water con la Proposta di Legge C16, ora la C8 renderà un criminale un terapista che consiglia a un ragazzino di accettare il corpo in cui è nato. Ci hai dato speranza".

.@jk_rowling A big thank you from Canada where women's rights to privacy were flushed down the toilet with Bill C16, & now Bill C8 will criminalize a therapist who counsels a child to accept the body they were born in. You have given us hope. #IStandWithJKRowling #StopBillC8 — We The Females (@wethefemalescan) June 29, 2020

La Proposta di Legge C-16 ha l'obiettivo di eliminare la discriminazione sulla base dell'identità di genere e l'espressione di genere, aggiungendo le due categorie nella lista prevista dai Diritti Umani in Canada.

La scrittrice ha deciso di cliccare like sul tweet, scatenando nuovamente molte critiche, nonostante non siano chiari i motivi del suo apprezzamento e se si trattasse semplicemente di un modo per ringraziare del sostegno.

L'organizzazione, rispondendo alle polemiche legate al tweet, ha voluto spiegare che la critica non era rivolta al divieto di sottoporre le persone omosessuali alle terapie di conversione, ma alla scelta di rendere illegali le attività di "chi cerca di aiutare i ragazzi a trovare la radice della propria dissociazione e guarire", focalizzando la loro protesta nei confronti delle attività potenzialmente compiute dai terapeuti quando devono occuparsi di giovani transessuali. Gli utenti di Twitter si sono infatti divisi per quanto riguarda il reale contenuto delle richieste di chi si oppone al tentativo di modificare le leggi.

La _World Professional Association of Transgender Health_condanna fermamente ogni terapia di conversione che potrebbe essere proposta da professionisti nel settore della salute mentale o leader religiosi per cercare di cambiare l'identità di genere di chi non si identifica con il proprio sesso biologico.

J.K. Rowling chiarisce la sua posizione sulle persone transessuali

J.K. Rowling, pur non avendo commentato il messaggio in cui era taggata, rimane quindi al centro delle critiche a causa della sua posizione nei confronti delle potenziali leggi, in patria e anche all'estero, che prevedono dei cambiamenti che lei considera potenzialmente dannosi per i più giovani che, secondo quanto ha sostenuto nel suo lungo "saggio", non dovrebbero prendere decisioni definitive nei confronti della propria sessualità e identità di genere prima dell'età adulta o dopo un percorso personale seguiti da esperti. La scrittrice, inoltre, aveva sostenuto che permettere l'accesso ai luoghi abitualmente riservati solo alle persone di sesso femminile a chi si identifica come donna, ma non ha ancora completato le terapie per modificare biologicamente il proprio sesso, potrebbe far sentire a rischio molte donne, in particolare le vittime di violenza e abusi sessuali, che sostengono non ci siano controlli adeguati per verificare senza ombra di dubbio che dei predatori non tentino di sfruttare a proprio favore le leggi con intenzioni negative.