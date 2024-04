J.K. Rowling: il suo romanzo per bambini Il maialino di Natale diventa un film

Lasciamo da parte Harry Potter per una volta. Variety annuncia l'arrivo di un nuovo film tratto dall'opera di J.K. Rowling, ma stavolta si tratta del romanzo per bambini Il maialino di Natale, pubblicato nel 2021.

A produrre il lungometraggio per famiglie sarà la compagnia della scrittrice inglese, Bronte, che ha all'attivo la serie BBC/HBO che ha portato sullo schermo la serie di romanzi di Cormoran Strike.

Di cosa parla Il maialino di Natale

Un'immagine che ritrae J.K. Rowling

Il maialino di Natale, illustrato da Jim Field, racconta la storia di un bambino di nome Jack che alla vigilia di Natale, dopo che la sua sorellastra lo ha buttato fuori dall'auto di famiglia, perde il suo giocattolo d'infanzia Dur Pig, soprannominato DP. Sebbene a Jack venga offerto un sostituto chiamato Christmas Pig come consolazione, gli manca il suo vecchio amico fedele e Christmas Pig (abbreviato in CP) non ha il successo sperato.

Per rallegrare Jack, CP propone un piano per salvare il suo giocattolo preferito. I due vengono rimpiccioliti e inviati nella Terra dei Perduti dove intraprendono un viaggio pericoloso per ritrovare DP. Lungo la strada si imbattono in una serie di personaggi straordinari, incluso Babbo Natale. Alla fine Jack riesce a venire a patti con la sua perdita e torna a casa nel suo letto con Christmas Pig.

J.K. Rowling ha confessato di aver tratto ispirazione per scrivere il libro dai maialini giocattolo di suo figlio. Oltre alla saga di Harry Potter, che ha avuto un successo stratosferico, la scrittrice ha firmato anche romanzi per adulti, tra cui la serie di Cormoran Strike, firmato con lo pseudonimo di Robert Galbraith, che è stata adattata per la televisione per la prima volta nel 2017. Strike vede protagonista Tom Burke nei panni dell'omonimo detective privato, Holliday Grainger interpreta il suo socio in affari Robin Ellacott. Una sesta stagione dello show è attualmente in produzione nel Regno Unito.