Harry Potter: il caffè scozzese in cui J.K. Rowling ha scritto la saga riapre dopo un devastante incendio

The Elephant House, il caffè scozzese in cui J.K. Rowling scrisse buona parte della saga di Harry Potter, riapre tre anni dopo il devastante incendio che lo ha distrutto.

The Elephant House, il caffè scozzese in cui J.K. Rowling scrisse buona parte della saga di Harry Potter, riaprirà dopo quasi tre anni dal devastante incendio che lo ha distrutto.

L'Elephant House di Edimburgo, in Scozia, è stato chiuso nell'agosto 2021 a seguito di un incendio scoppiato nel seminterrato, successivamente diffusosi all'interno del locale, che ha causato gravi danni al caffè. I vigili del fuoco avevano trascorso più di 24 ore tentando di domare le fiamme ma entrambe le stanze del bar hanno subito danni causati dall'acqua e dal fumo.

Ora il proprietario del bar David Taylor ha detto a Fox News Digital che spera di riaprire il locale nella tarda primavera o all'inizio dell'estate del 2024. Secondo quanto riportato dalla testata i lavori di ristrutturazione dovrebbero ammontare a circa 1,1 milioni di dollari.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban contiene una scena di sesso segreta?

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson in una scena del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

J.K. Rowling, la nascita del mito

Dopo la sua apertura nel 1995, la Rowling è stata avvistata più volte al bar scozzese mentre scriveva i romanzi della saga di Harry Potter.

"L'incendio è stato devastante, non solo per noi ma anche per i fan di Harry Potter in tutto il mondo che ancora si accalcano per vedere il luogo dove J.K. Rowling ha trovato ispirazione per scrivere", ha detto il proprietario del locale.

Per fortuna uno dei tavoli su cui l'autrice si sedeva per scrivere i suoi libri è stato recuperato dall'incendio e restaurato, secondo il co-fondatore Andrew McRae. "Dopo l'incendio, David Taylor è riuscito a recuperare il tavolo in cui la Rowling scriveva i suoi libri, e ha un posto d'onore nel nuovo caffè The Elephant House che si affaccia su Victoria Street, che si ritiene sia la vera ispirazione per Diagon Alley", ha detto McRae.

La Rowling ha pubblicato la sua celebre saga di Harry Potter tra il 1997 e il 2007, che ha portato alla realizzazione di numerosi adattamenti cinematografici di successo (qui potete trovare tutti i film della saga nell'ordine giusto).

Ultimamente le prime indiscrezioni su una possibile serie reboot di Harry Potter hanno scatenato le critiche feroci dei fan, soprattutto per il coinvolgimento di J.K. Rowling che è diventata impopolare a causa delle sue opinioni riguardanti le persone transgender.