J.K. Rowling sulle critiche per le sue dichiarazioni sulle persone transgender: "Mi avete fraintesa"

La scrittrice J.K. Rowling sarà la protagonista di un nuovo podcast, in arrivo dal 21 febbraio, in cui affronterà le critiche legate alle sue dichiarazioni sulle persone transgender.

J.K. Rowling è tornata a parlare delle sue dichiarazioni sulle persone transgender sostenendo di essere stata "profondamente fraintesa".

La scrittrice affronterà le polemiche che l'hanno vista protagonista negli ultimi mesi, offrendo il suo punto di vista sulle critiche e sulla situazione della società spesso al centro dei messaggi che ha condiviso online.

Nel trailer del podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, la creatrice di Harry Potter spiega: "Non ho mai cercato di sconvolgere qualcuno. Tuttavia non ero a disagio nel scendere dal mio piedistallo".

La scrittrice ha poi ricordato come sui social media si sostenga che abbia rovinato la sua eredità nella cultura contemporanea: "'Oh, potevi essere amata per sempre, ma hai scelto di dire questo'. Non avreste potuto fraintendermi più profondamente".

In precedenza J.K. Rowling aveva ribadito più volte di non essere contro le persone transgender, ma di essere convinta che "se il genere sessuale non è reale, la realtà vissuta dalle donne a livello globale è cancellata".

Il podcast debutterà il 21 febbraio ed è realizzato da The Free Press, la società fondata da Bari Weiss che, in passato, ha criticato apertamente ciò che ritiene sia espressione di "cultura woke" e censura.

A condurre gli episodi sarà Megan Phelps-Roper, cresciuta nella famigerata famiglia Phelps di Westboro Baptist Church.