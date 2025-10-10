Harry Potter: Andrew Garfield risponde in modo criptico alle ipotesi sulla sua presenza nel cast della serie

Da tempo i fan di Harry Potter hanno ipotizzato un coinvolgimento di Andrew Garfield nella nuova serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

L'attore, in un video realizzato per il magazine GQ, ha ora commentato le insistenti voci apparse online dando una risposta molto criptica ai tanti messaggi apparsi sui social che sperano nella sua presenza nel cast.

La risposta di Andrew alle ipotesi

Rispondendo a un commento in cui era scritto semplicemente "Remus Lupin???", Andrew Garfield ha dichiarato: "Sapete cos? Ho appena iniziato a vedere i film di Harry Potter per la prima volta".

La star di After the Hunt: Dopo la caccia (di cui potete leggere la nostra recensione), il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, ha quindi ammesso: "Sono davvero molto in ritardo. Ho appena iniziato a vedere il terzo film. Li sto realmente apprezzando. Sono dei film davvero, realmente, buoni, delle storie grandiose".

Andrew non ha tuttavia confermato o smentito le teorie, situazione che ha portato ai suoi fan a pensare che sia una situazione simile a quella avvenuta prima dell'arrivo nelle sale di Spider-Man: No Way Home, quando ha più volte cercato di mantenere il segreto sul suo ritorno nel ruolo di Peter Parker.

Garfield ha però alimentato le teorie che sia parte del cast, o comunque impegnato nelle trattative con la produzione, visto che il capitolo della saga che sta guardando ora è quello in cui debutta il personaggio di Remus Lupin.

I dettagli della serie

Nell'attesa di scoprire se l'attore sarà coinvolto nello show, dal set della serie sono arrivate in questi giorni delle interessanti foto che svelano degli spoiler sull'atteso progetto targato HBO. Dopo gli scatti che ritraevano John Lithgow nel ruolo di Silente, nelle ultime ore sono ora apparsi quelli che mostrano la casa di Hagrid.

L'adattamento televisivo della saga è scritto da da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. L'autrice della saga, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.